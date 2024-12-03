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普亭批准俄國防經費1267億 占總預算1/3創新高

編譯中心╱綜合2日電
烏克蘭總統澤倫斯基11月7日出席在匈牙利的歐洲政治共同體峰會。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基11月7日出席在匈牙利的歐洲政治共同體峰會。(美聯社)

近期烏克蘭在戰場上節節後退，因為戰爭耗盡資源；同樣的困境也發生在俄羅斯。俄羅斯官方網站1日發布的文件顯示，總統普亭已批准2025年至2027年著重在軍事上的國家預算，占比破紀錄竟然達到政府總預算的三分之一。

路透報導，俄國1日公布明年國家預算，其中軍事開支大增25%，國防預算占比約為32.5%，金額達破紀錄的13.5兆盧布（約1267億美元）；相關預算已在過去10天內，獲得「聯邦會議」（Federation Council，上議院）與「國家杜馬」（the State Duma，下議院）的同意。

這堪稱蘇聯解體後最不透明的預算計畫，近三分之一開支都不受民眾監督。

莫斯科當局坦言，預算計畫中優先要務包括所謂的對烏克蘭「特別軍事行動」、對軍隊的支持，以及社會需求和技術發展。不過俄羅斯認為，戰爭會在明年有定局，所以預計2026年和2027年的軍事開支將略有減少。

據報導，烏克蘭從西方盟國獲得了數十億美元的幫助，包括德國2日承諾提供的超過5億美元的新軍事裝備，但俄國軍隊的規模更大，裝備也更加精良；更大的不利變數是美國新當選的川普，將在明年1月就職，到時候美國是否還會繼續提援助，仍有待觀察。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基1日接受日本共同社專訪表示，已有部署在俄羅斯西部庫斯克援助俄軍的北韓士兵戰死，幾乎可以肯定最終被作為前線「砲灰」，但並未提供具體數字；他同時指出北韓兵參與俄羅斯實戰、接受現代化技術與訓練，這恐怕才是真正對亞洲造成長遠影響。

澤倫斯基受訪表示有證據表明，目前約有1.2萬北韓兵被派到烏俄接壤的庫斯克地區，但基輔需要「有證據」才能披露確切傷亡人數。他預測，未來將有更多北韓士兵被派往戰爭前線，俄羅斯總統普亭將他們當作「炮灰」是「無庸置疑的」。

澤倫斯基說，從長遠來看，更重要的是，北韓士兵將在實際戰爭條件下接受俄羅斯軍方的訓練，獲得現代戰爭知識，例如如何使用無人機和其他最新技術。澤倫斯基警告，如果北韓官兵將此類技術帶回北韓，將對亞洲和其他地區產生巨大影響。

位於俄羅斯南部克拉斯諾達爾（Krasnodar）邊疆區，一名俄羅斯士兵2日在射擊...
位於俄羅斯南部克拉斯諾達爾（Krasnodar）邊疆區，一名俄羅斯士兵2日在射擊場舉行軍事演習。（路透）
位於俄羅斯南部克拉斯諾達爾（Krasnodar）邊疆區，一名俄羅斯士兵2日在射擊...
位於俄羅斯南部克拉斯諾達爾（Krasnodar）邊疆區，一名俄羅斯士兵2日在射擊場舉行軍事演習。（路透）

預算 北韓 俄羅斯

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