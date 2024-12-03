牛津辭典2024年度字Brain Rot 手機滑到腦腐

日本新語．流行語大賞公布最大獎由日劇「極度不妥」劇名的略稱「ふてほど」獲得。(取材自極度不妥官方X)

許多人現在會無止境的瀏覽社群媒體上令人心智麻木的內容，英國牛津大學出版社（OUP）2日宣布，超過3萬7000名專家和公眾投票 選出「Brain rot」為2024年度代表字。

「Brain rot」意思是「大腦腐蝕」。英國獨立報指出，牛津大學出版社將這個詞定義為，「一個人精神和智力狀態惡化，特別指過度消費瑣碎且沒有挑戰性內容的結果」。

「大腦腐蝕」這個詞在1854年首度出現。英國BBC指出，當時美國作家梭羅批評社會貶低複雜思想的傾向，並認為這是大眾精神和智力程度普遍下降的部分原因。他在著作「湖濱散記」中抱怨：「為何英格蘭努力治癒馬鈴薯腐病，卻沒有人努力治癒更加普遍和致命的大腦腐蝕？」

時隔170年，大腦腐蝕「今年重新受到關注，被用於憂心消費過量低品質線上內容的影響，特別是在社群媒體」。這個詞的使用頻率在2023至2024年增加230%。

牛津大學出版社語言部總裁格拉斯沃（Casper Grathwohl）表示：「『大腦腐蝕』談到虛擬生活的危險之一，及我們如何使用空閒時間。這是關於人性和科技的文化對話中，合情合理的下個章節。這麼多投票者接受這個詞語，認可它作為今年年度代表字，這並不令人驚訝。」

另外，日本 新語．流行語大賞2日也公布前10大，最大獎由日劇 「極度不妥」劇名的略稱「ふてほど」獲得，主演的阿部貞夫代表領獎時坦承，他自己從來沒用過這個詞。這是2013年半澤直樹「加倍奉還」以來，相隔11年有日劇關連的詞語抱走大獎。

前10大與娛樂相關的得獎語詞，在日本紅透半邊天的歌名「Bling-Bang-Bang-Born」、日劇地面師的名台詞「もうええでしょう」（夠了吧）。