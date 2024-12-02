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菲律賓副總統面臨彈劾 政治風暴加劇

中央社／馬尼拉2日專電
菲律賓多名民間人士今天指控副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）違憲、貪汙、背叛公眾信任等多項罪名，向眾議院提出彈劾狀，菲律賓政治風暴可能進一步加劇。（歐新社）
菲律賓多名民間人士今天指控副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）違憲、貪汙、背叛公眾信任等多項罪名，向眾議院提出彈劾狀，菲律賓政治風暴可能進一步加劇。（歐新社）

菲律賓多名民間人士今天指控副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）違憲、貪汙、背叛公眾信任等多項罪名，向眾議院提出彈劾狀，菲律賓政治風暴可能進一步加劇。

菲律賓民間團體代表、前政府官員以及宗教界人士，指控薩拉違憲、貪汙、收賄、背叛公共信任等多項罪名，今天到眾議院提出彈劾，由左翼「並肩黨」（Akbayan）眾議員山達納（Perci Cendaña）背書。

山達納在聲明中說，菲律賓需要廉正的領導人，而不是濫用權力追求私人利益者；彈劾團體發言人、菲律賓前參議員德利馬（Leila de Lima）說，這紙彈劾狀不只是針對薩拉的法律戰，更是恢復公職尊嚴的道德聖戰。

彈劾團體列出薩拉的多項罪行，包括無法說明2022年以來高達7億7500萬披索（約新台幣4億3074萬元）辦公室機密費的流向、向毒梟收賄、未據實呈報個人資產、颱風肆虐期間擅離職守出國、拒絕譴責中國在南海的擴張行為等。

彈劾狀也指稱薩拉在擔任納卯市長期間透過掃毒行動施行法外處決、經常口出穢言顯示精神狀態不宜擔任副總統，以及威脅刺殺總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）等。

薩拉是菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的女兒，她日前聲稱生命受到威脅，已雇用殺手一旦自己遇害，即行刺小馬可仕為她報仇；杜特蒂最近也號召軍隊「糾正」小馬可仕政府的貪腐，外界解讀為試圖煽動軍變。

杜特蒂與馬可仕兩家族在2022年總統大選結盟，由小馬可仕與薩拉搭檔競選總統和副總統，兩人均取得壓倒性勝利。但兩家族選後因對中政策、掃毒立場以及政治利益等因素漸行漸遠，最近正式決裂，引發政治風暴。

菲律賓眾議院近週召開多場聽證會，調查薩拉的辦公室經費流向，薩拉形容這是政治迫害，也是彈劾她的前奏；眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）是小馬可仕的表弟。

杜特蒂擔任總統時的總統府發言人帕內洛（Salvador Panelo）今天在廣播節目中說，小馬可仕政府就是彈劾行動的藏鏡人，意在除掉可能於2028年角逐總統大位的薩拉。

被問及彈劾程是否可能在眾議院推進，帕內洛表示無庸置疑。

小馬可仕上週曾表態不支持彈劾薩拉，理由是這並不會改善人民的生活，只是浪費時間而已。

觀察人士認為，姑且不論小馬可仕是否支持彈劾薩拉，但兩家族之間的政治鬥爭預料會持續且越發激烈，對任何一家來說，下屆總統大選都是勢在必得，否則將面臨報復。

彈劾 眾議院 杜特蒂

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