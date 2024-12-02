全球最佳百大城市 倫敦榜首 紐約超越巴黎列第2

英國倫敦憑藉世界知名博物館和精彩夜生活列名2025全球百大最佳城市榜首。（歐新社）

2025年全球最佳旅遊城市報告出爐，英國倫敦憑藉世界知名博物館 和精采夜生活在270多個大城市中脫穎而出，獲選為全球最佳城市冠軍，美國紐約以百老匯 與頂級餐飲等文化產物勝出，今年超過巴黎奪得第二名；亞洲僅東京和新加坡打進前五名，分別拿下第4和5名，台北入選第76名。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這份報告由行銷顧問公司Resonance與市場調查機構Ipsos合作編撰，對全球270多個人口超過100萬的大型城市進行評比，根據城市的宜居性、受喜愛度和繁榮程度對城市進行排名，具體指標涵蓋文化、景點、夜生活、餐飲與國際名譽。

最終選出前100名最適合旅遊、居住的城市，冠軍倫敦不只是因為其經濟發展吸引許多國際企業進駐，也因為倫敦的永續發展跟悠久繁華的城市風景，吸引許多外國遊客及投資者進入，還有世界知名博物館與夜生活。

報導指出，美國紐約因為百老匯以及頂級的餐飲維持良好表現，以及大都會 藝術博物館今年斥資5億美元翻新，加上今年新開的沃倫街酒店 (Warren Street Hotel)提供外國遊客更好的體驗，讓美國成功超越巴黎。

據報導，這座城市從疫情重創中恢復過來的能力堪稱非凡，幾年前辦公室空置、旅遊業急劇下滑，但在強勁的復甦中，曼哈頓的租金現已飆升至歷史新高。

而法國巴黎因為去年的奧運吸引全球關注，令人難以置信的是，70%的巴黎人沒有汽車，因此他們享受到更好的空氣品質和個人健康。

前十大最佳城市中有6個位於西歐，包含羅馬（6）、馬德里（7）、巴塞隆納（8）和柏林（9）。

在亞洲方面，以東京排名最靠前，繁榮度也拿下第6名，還有大阪（42）與名古屋（81）都打入排行榜，但是不見京都。