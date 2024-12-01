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槓上了？馬斯克批澳洲青少年社媒禁令 總理：會進行接觸、溝通

中央社／雪梨30日綜合外電報導
美國億萬富豪、社群媒體平台X老闆馬斯克批評澳洲政府禁止16歲以下兒少使用社群媒體的政策後，澳洲總理艾班尼斯今天表示，他已準備好與馬斯克進行「接觸」。（路透）
美國億萬富豪、社群媒體平台X老闆馬斯克批評澳洲政府禁止16歲以下兒少使用社群媒體的政策後，澳洲總理艾班尼斯今天表示，他已準備好與馬斯克進行「接觸」。（路透）

美國億萬富豪、社群媒體平台X老闆馬斯克（Elon Musk）批評澳洲政府禁止16歲以下兒少使用社群媒體的政策後，澳洲總理艾班尼斯今天表示，他已準備好與馬斯克進行「接觸」。

法新社報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）讚揚國會11月28日通過具里程碑意義的法案，要求社群媒體公司採取「合理措施」，以防止青少年註冊帳號。

這項法律將於12個月後生效，但目前尚不清楚執行細節，包括臉書（Facebook）、Instagram（IG）和X這類社群平台將如何驗證用戶年齡。

獲美國準總統川普任命、即將執掌「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）的馬斯克上月在X發文稱，這項法律「似乎是變相控制所有澳洲人民使用網路的秘密手段」。

被問及是否將與馬斯克討論這項法律時，艾班尼斯回應：「我們願意與任何人對話。」

艾班尼斯告訴澳洲廣播公司（ABC）：「關於馬斯克，他有自己的計畫。身為前身為推特（Twitter）的X老闆，他有權宣揚自己的主張。」

當主持人提到馬斯克也是川普的「得力助手」時，艾班尼斯指出：「我們會進行接觸、溝通。」

據報導，未遵守新法的社群媒體公司將因「系統性違規」而面臨最高5000萬澳元（約3255.6萬美元）的罰款。

今年10月，X在試圖躲避澳洲網路監管機構罰款41萬7000美元的訴訟中敗訴，該機構指控X未清除有害內容。

馬斯克 澳洲 社群媒體

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