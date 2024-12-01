我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

這個聖誕老人是真的 74歲翁幫社區每戶布置裝飾 催淚原因曝光

今年最貴車禍 4輛總價600萬英鎊超跑在奧地利山路相撞

編譯羅方妤／即時報導
法拉利跑車LaFerrari於2013年在第83屆日內瓦汽車展展出。（美聯社）
法拉利跑車LaFerrari於2013年在第83屆日內瓦汽車展展出。（美聯社）

奧地利西部提洛邦（Tyrol）普豐德斯（Pfunds）附近山區公路日前發生一起四輛超跑連環車禍，幸好無人受傷。捲入事故的兩輛法拉利（Ferrari）、一輛麥拉倫（McLaren）和一輛賓利（Bentley）跑車總共價值約600萬英鎊（約764萬美元），英國每日郵報稱這起事故為「今年最貴車禍」。

一輛價值44萬7000英鎊的法拉利812 Superfast跑車和一輛價值400萬英鎊的法拉利LaFerrari跑車相撞。事故發生前，812 Superfast跑車一直在LaFerrari跑車後方行駛，最後在山區公路的急轉彎處相撞。

這場事故引發連鎖反應。一輛價值140萬英鎊的麥拉倫Elva超跑隨後撞上這兩輛法拉利跑車，加劇混亂。最後，一輛價值19萬2000英鎊的賓利Continental GTC也被捲入事故。網友看到事故照片直呼，這些車輛的維修費用比自己這輩子能賺到的錢還多。

警方稱沒有人在這起事故中受傷。一名警方發言人表示，其中一名駕駛說因陽光刺眼影響視線，踩了剎車仍然撞上。駕駛年齡介於40至52歲之間，據稱來自瑞士東部格勞賓登邦（Graubuenden），當局正在調查他們是否有保持足夠安全距離。

法拉利跑車2812 superfast於2017年在第87屆日內瓦汽車展展出。（...
法拉利跑車2812 superfast於2017年在第87屆日內瓦汽車展展出。（美聯社）

超跑

上一則

全球塑膠公約直擊／最後倒數 76國籲制定強力公約

下一則

罹癌化療後…凱特王妃第4度主持聖誕活動 信件強調愛是最佳禮物

延伸閱讀

南加爾灣華男盜賣5豪車 含價值28.5萬麥拉倫超跑

南加爾灣華男盜賣5豪車 含價值28.5萬麥拉倫超跑
澤倫斯基：盡力透過外交手段 明年結束戰爭

澤倫斯基：盡力透過外交手段 明年結束戰爭
奧地利：俄羅斯停供天然氣 再次以能源當作武器

奧地利：俄羅斯停供天然氣 再次以能源當作武器
麥拉倫超跑代步 富二代組車手團詐騙 經手逾1億 21人起訴

麥拉倫超跑代步 富二代組車手團詐騙 經手逾1億 21人起訴

熱門新聞

俄羅斯國防部2022年10月在俄國西北部的普列謝茨克發射場，試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

2024-11-26 08:43
立憲民主黨國會眾議員山井和則計畫與警察廳及政府各部門合作，提出修改《風俗營業法》，打擊那些引誘年輕女性欠下巨額債務，並迫使她們賣淫的「惡質」牛郎俱樂部。(路透／Alamy)

東京「流鶯一條街」登外媒報導 日網友嘆：淪落成開發中國家

2024-11-29 22:57
示意圖。Image by Hans from Pixabay

日本幼稚園學童鞋頻傳失竊 調監視器發現是…

2024-11-25 14:24
中國貨船「伊鵬3號」在丹麥海軍艦艇監視下，停泊在卡特加特海峽。（歐新社）

海底電纜疑遭中國商船切斷 立陶宛驅逐3名中方使館人員

2024-11-29 14:37
烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，如果烏克蘭現有控制的領土被納入北約保護傘之下，就可與俄羅斯達成停火協議。(美聯社資料照)

澤倫斯基首度曝停火條件 讓現有領土「獲北約保護」就結束熱戰

2024-11-29 20:55
德國前總理梅克爾（左）與俄羅斯總統普亭2007年1月21日在普亭位於索契的官邸會面時，普亭當時寵物、黑色拉布拉多犬科尼走過兩人前方。資料照片。（美聯社）

帶寵物嚇梅克爾？普亭再發聲明求原諒 否認蓄意放狗「我不知道她怕」

2024-11-29 07:24

超人氣

更多 >
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊
在車庫「油炸火雞」引火災 康州400萬豪宅付之一炬

在車庫「油炸火雞」引火災 康州400萬豪宅付之一炬