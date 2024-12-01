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難民的靠山 法國老婦開放車庫提供手機充電 行善20年

編譯中心╱綜合30日電
綽號「充電奶奶」（Mamie Charge）的法國奶奶黎普斯（Brigitte Lips）。（取材自Ｘ平台）
綽號「充電奶奶」（Mamie Charge）的法國奶奶黎普斯（Brigitte Lips）。（取材自Ｘ平台）

68歲的法國奶奶黎普斯不顧鄰居反對，每周一到五都會開放家門，讓數十名移民在車庫裡替手機充電、稍作休息，一做就是20年，讓她「充電奶奶」的名聲在移民圈廣為流傳。

中央社引述法新社報導，今年11月一個陰雨綿綿的日子，黎普斯位在法國北部港口城市加萊家中的車庫裡，坐著數十名年輕人，車庫牆上插著近百個充電器，現場還供應熱飲。

黎普斯「充電奶奶」（Mamie Charge）的名聲早已在移民圈中傳開，大家都知道她為移民提供空間，讓他們得以稍作喘息並替手機充電。對於往北方展開危險跋涉的移民而言，手機的必要性不言而喻。

來自東非國家厄利垂亞的移民柏卓斯希望定居法國，他說：「她是一位了不起的女性，對我們這種無家可歸的難民來說是真正的靠山。」

儘管在當地社區引發部分反彈，但擁有八個孫子女的黎普斯說，開放家門的決定源自她深厚的天主教信仰。她表示：「這是我從小所受的教育，只要有需要幫助的人按了我們的門鈴，他們就能在餐桌上找到一個位置。」

希望搭船前往英國的厄利垂亞移民馬山（Mazen）說，對移民而言，能否找到地方替手機充電是個攸關性命的問題，「我們的手機非常非常重要」，並解釋他得用手機「確認時間、找路、安排行程，需要時可能還得尋求協助」。

黎普斯說：「當他們失去手機，就等於失去生命，這也是他們與家人的最後連結…只要上帝保佑我健康，我就會繼續做下去。」

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