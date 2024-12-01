230人死、毀6.9萬屋 西班牙洪災滿月 民怨再批救災慢

西班牙發生毀滅性洪災至今滿一個月，這場災害已造成230人死亡。(歐新社)

西班牙發生毀滅性洪災 至今滿一個月，這場災害已造成230人死亡；當局救災慢半拍引發眾怒，居民11月29日發起新一波抗議行動。

中央社引述法新社報導，在10月29日發生的洪災不但捲走汽車、沖毀基礎設施，更毀壞房屋和商業設施，西班牙東部的瓦倫西亞（Valencia）自治區災情尤為嚴重，當局救災慢半拍更激起全國民眾怒火。

西班牙經濟部長奎爾波根據保險資料列出驚人的災損清單，當中有6萬9000棟房屋、12萬5000輛車以及1萬2500家企業蒙受損失。

部分民眾直到洪水 淹沒城鎮時，才接到電話警報，多個地方市政府傳出連續數日沒有獲得中央政府幫助，只能仰賴志工協助提供食物、飲水及清潔設備。

不滿當局救災不利，多個工會和協會11月29日晚間號召洪水重災區居民上街抗議。

西班牙第三大城市瓦倫西亞11月9日舉行的首次抗議中，就有13萬名憤怒的市民走上街頭，要求瓦倫西亞自治區主席馬松下台。然而，馬松並未因此下台，他告訴記者：「我們被要求的是必須有效率和儘快抵達現場…這是人民的主要訴求。」

他並指出，「我們必須盡其所能理解這些抗議行動…仍有許多人沒有得到幫助，因此我們不能鬆懈」，他隨後並宣布瓦倫西亞地鐵 將於12月3日重新啟用。

數千名軍警、消防員及志工持續在瓦倫西亞自治區清除殘磚碎瓦、修復受損設施，並清出車庫、地下室和停車場裡的淤泥。

馬德里當局正急忙提出規模約166億歐元（約175億美元）的援助方案，為受災民眾提供補助金和貸款，幫助他們重建家園。

另據央廣報導，馬來西亞持續降雨引發大規模洪水，席捲該國北部各州，已有超過12萬2000人被迫離開家園；這個數字超過了該國2014年最嚴重洪水之一，期間流離失所的人數11萬8000人。災難應對官員擔心，由於豪雨仍沒有減弱，流離失所的人數還可能進一步增加。

這場洪災在吉蘭丹(Kelantan)、登嘉樓(Terengganu)和砂勞越(Sarawak)造成四人死亡。

由於東北季風從11月到隔年3月帶來強降雨，這個擁有3,400萬人口的東南亞國家每年都會遭遇洪水。