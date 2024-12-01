5小時激辯 英國會二讀通過安樂死 滿18歲就適用

在倫敦國會大廈11月29日的示威浪潮中，反對安樂死法案者在大廈前留下了「（假）屍袋」，屍袋下的海報寫著：「善意鋪就通往地獄之路」。（美聯社）

英國國會下議院11月29日歷經激辯五小時後，以330票贊成、275票反對與38票棄權，二讀通過讓英國的英格蘭及威爾斯地區「協助死亡」（安樂死 ）合法化的「末期病患（生命終結）法案」。

下院上次表決這項議題是近十年前的2015年。下一步將送交下院的委員會及上議院審議，並開放議員提出修正案，下院將再表決一次（三讀）。

11月29日表決時，包括執政的工黨，兩大在野黨保守黨和自由民主黨等各黨均不採「團進團出」，而是由議員自行決定。工黨籍首相施凱爾和保守黨籍前首相蘇納克皆投下贊成票，保守黨新黨魁巴登諾克則投反對票。

表決前的辯論氣氛熱烈，共160多位議員要求上台發言，持贊成與反對立場的社運人士同時在國會外持標語聚集聲援。

報導指出，這項「末期成人（終結生命）法案」（Terminally Ill Adults (End of Life) Bill），是由工黨議員利德比特（Kim Leadbeater）所提出，若想要申請協助自殺服務，應符合以下6點條件：1、必須為英格蘭或威爾斯居民，年滿18歲，且已在當地登記家庭醫生至少12個月。2、必須具有健全心智能力，能做自主決定，在沒有受到壓力或脅迫下清晰表達意願。3、預估壽命僅剩不到6個月。4、必須經過2名獨立醫生認定符合資格，且2次評估需相隔至少7天。5、需由1名高等法院法官聽取至少1位醫生的意見後批准，並在裁定後等待至少14天，某些特例情況下可縮短至48小時。6、以不誠實、脅迫方式促使他人接受安樂死，屬違法行為，最高可判處14年監禁。

華盛頓郵報報導，該法案內容大多仿效美國俄勒岡州一項州法，適用預計在六個月內死亡的末期病患，能表明清楚的希望，並能自行服用致命的藥物雞尾酒，而且必須獲兩位醫師和一位高等法院法官批准，才可以透過英國國家保健署尋求安樂死處方。

但接下來的立法過程可能歷時數月，需經進一步審查並越過程序障礙，惟華郵報導稱，很有機會通過成為法律。

不過路透報導指出，該法案二讀仍跨出歷史性的一步，未來可能看到英國跟隨諸如瑞士、澳洲 、加拿大、荷蘭、比利時、德國及加州 等美國十個州的安樂死合法化做法，將成為英國一個世代最大的社會改革之一。