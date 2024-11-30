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無視停火命令…巴基斯坦伊斯蘭教派再起衝突 增至124死

中央社／巴基斯坦白夏瓦30日綜合外電報導
巴基斯坦伊斯蘭遜尼派和什葉派最近一波暴力衝突始於本月21日，當時有2支在警方護送下的什葉派穆斯林車隊分別遭到伏擊，造成至少43人喪生。（美聯社）
巴基斯坦伊斯蘭遜尼派和什葉派最近一波暴力衝突始於本月21日，當時有2支在警方護送下的什葉派穆斯林車隊分別遭到伏擊，造成至少43人喪生。（美聯社）

巴基斯坦地方官員今天表示，伊斯蘭遜尼派和什葉派無視當局數次下達的停火命令，再度於西北部發生衝突、造成13人死亡。這場教派衝突目前已奪走124條人命。

法新社報導，巴基斯坦是遜尼派穆斯林占多數的國家，但在靠近阿富汗邊境的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）庫藍特區（Kurram）擁有大量什葉派穆斯林，兩派人馬的衝突已持續數十年之久。

最近一波暴力衝突始於本月21日，當時有2支在警方護送下的什葉派穆斯林車隊分別遭到伏擊，造成至少43人喪生。

在這之後的10天內，雙方動用輕型和重型武器交戰，使當地陷入癱瘓，包括主要道路被封閉、手機服務也遭中斷，死亡人數急劇上升。

庫藍當地政府官員今天表示，加上過去2天新增13死，死亡總人數已來到124人。

該名官員指出，13名死者分別是2名遜尼派和11名什葉派穆斯林。此外，在今天早上仍持續進行的戰鬥中，有超過50人受傷。

這位要求匿名的官員告訴法新社：「雙方嚴重缺乏互信，而且不願意遵守政府的停火命令。警方報告指出，許多人想要逃離該地區，卻因為安全情勢持續惡化而無法離開。」

開柏普赫圖赫瓦省政府上週末宣布一項為期7天的停火協議，但遭到忽視，當局又在27日促成一項停火10天的休戰令，仍未能阻止兩派人馬交戰。

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