西班牙洪災肆虐滿1個月 政府救災慢半拍再度引發居民怒火

西班牙發生毀滅性洪災至今滿1個月，這場災害已造成230人死亡。（歐新社）

西班牙發生毀滅性洪災 至今滿1個月，這場災害已造成230人死亡。當局救災慢半拍引發眾怒，居民今天（29日）發起新一波抗議行動。

法新社報導，在10月29日發生的洪災不但捲走汽車、沖毀基礎設施，更毀壞房屋和商業設施，西班牙東部的瓦倫西亞（Valencia）自治區災情尤為嚴重，當局救災慢半拍更激起全國民眾怒火。

部分民眾直到洪水 淹沒城鎮時，才接到電話警報，多個地方市政府傳出連續數日沒有獲得中央政府幫助，只能仰賴志工協助提供食物、飲水及清潔設備。

不滿當局救災不利，多個工會和協會今晚號召洪水重災區居民上街抗議。

西班牙第3大城市瓦倫西亞明天預計舉行另一場示威抗議；11月9日在該市舉行的首次抗議中，就有13萬名憤怒的市民走上街頭，要求瓦倫西亞自治區主席馬松（Carlos Mazon）下台。

然而，馬松並未因此下台，他今天告訴記者：「我們被要求的是必須有效率和儘快抵達現場…這是人民的主要訴求。」

他並指出，「我們必須盡其所能理解這些抗議行動…仍有許多人沒有得到幫助，因此我們不能鬆懈」，他隨後並宣布瓦倫西亞地鐵 將於12月3日重新啟用。

數千名軍警、消防員及志工持續在瓦倫西亞自治區清除殘磚碎瓦、修復受損設施，並清出車庫、地下室和停車場裡的淤泥。

44歲的居民西門內斯（Gyovana Gimenez）說：「他們幫了我們很多忙，但事隔1個月，許多街道仍然一團亂，公園仍然嚴重受損。」她經營的餐廳已被洪水沖毀。

西班牙經濟部長奎爾波（Carlos Cuerpo）昨天根據保險資料列出驚人的災損清單，當中有6萬9000棟房屋、12萬5000輛車以及1萬2500家企業蒙受損失。

馬德里當局正急忙提出規模約166億歐元（約175.5億美元）的援助方案，為受災民眾提供補助金和貸款，幫助他們重建家園。