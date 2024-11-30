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昭和櫻緣牽台日情 西班牙也將辦「植櫻活動」串連情誼

中央社／東京30日專電

西班牙巴斯克自治區的畢爾包市（Bilbao）將於12月11日舉辦植櫻活動，預定種下5株來自台灣的昭和櫻，總統府資政謝長廷、日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠，以及巴斯克自治州主席伊曼諾‧普拉達萊斯（Imanol Pradales）等人預定出席活動。

台日民間人士自2019年推動昭和櫻返鄉活動，將1923年裕仁以攝政宮皇太子身分在台灣種植的櫻花由「台灣櫻花返鄉會」協助分株，再將分株苗木送到日本栽種。

這項活動獲得時任駐日代表謝長廷積極推動，曾在靜岡、山梨縣神社、茨城縣水戶市的善重寺、日本京都高台寺等各地植櫻，象徵台灣和日本的友誼盛開，而如今，這份情誼也將延伸至歐洲大陸的西班牙。

台日分別成立的櫻花返鄉會在今年9月合併更名為「日台國際櫻交流會」，由日本企業家水上逸朗擔任會長，安倍昭恵擔任榮譽會長，卸任駐日代表的總統府資政謝長廷為該會首席顧問，日前曾特地出席大阪護國神社的植櫻活動，為台日交流不遺餘力。

據悉水上逸朗因與巴斯克自治區前財政部長、現任西班牙企業TalDe董事長薩彼得戈迪亞（José María Zalbidegoitia）有來往，因緣際會下提到了昭和櫻返鄉活動，引起對方興趣，決定大力贊助台、日、西國際櫻交流活動。

由於巴斯克自治區的格爾尼卡（Guernica）在1937年的西班牙內戰期間經歷「格爾尼卡大轟炸」，被畢卡索繪製成不朽名畫「格爾尼卡」，也因為與日本廣島經歷類似災難，兩個城市曾經交換苗木，並進行植樹。廣島市植物公園有「格爾尼卡之樹」，而廣島的「被爆樹木二世」苗木也被種植在了格爾尼卡。

由於這段過往，巴斯克自治區非常歡迎象徵台日友誼的昭和櫻，也能在巴斯克遍地開花，畢爾包市為了這次植櫻活動，也成立了「日台西國際櫻花交流會」，將以櫻花串起3地情誼。

洽談將昭和櫻帶去巴斯克栽種的過程中，適逢台灣藝術家邱貴去年在東京舉辦首次海外油畫個展。水上逸朗向巴斯克的友人介紹了邱貴的畫作，令對方相當驚豔，立即加碼邀請一併帶到巴斯克展出。

邱貴以多樣色彩描繪台灣的辦桌和八家將等廟會文化。她還曾描繪安倍伉儷，讓安倍昭惠不禁睹畫思夫落淚，也描繪前總統李登輝與安倍晉三在天國對奕的想像圖，感動了安倍故鄉山口縣清酒品牌「獺祭」的釀酒商，決定收藏。

邱貴這次將帶著23幅畫作前往巴斯克舉辦畫展，除了曾在東京展出的辦桌和八家將系列之外，還有代表日本富士山的「白龍」和代表台灣玉山的「青龍」，新作則有辦桌系列的「流水席」、媒婆，還有台灣最美味的「烏魚子」，油畫個展標題為「讓世界看到最美的國家台灣」。

邱貴表示，畫展最主要的目的是希望能讓巴斯克，甚至西班牙的民眾能透過簡單的繪畫了解台灣社會的風貌，也期待西班牙、巴斯克民眾進一步來探討台灣這個世界最美麗的國家，藉此深化兩國關係。

安倍 日本 財政部

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