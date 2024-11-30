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英國下議院激烈辯論5小時 安樂死法案通過二讀

中央社倫敦29日綜合外電報導
醫院示意圖。(路透)
醫院示意圖。(路透)

英國國會下議院議員29日就安樂死法案激辯5小時，以330票對275票通過二讀，支持對英格蘭和威爾斯地區的末期病患進行「協助死亡」，這項爭議法案將邁入國會審議的下個階段。

法新社報導，倡議團體「有尊嚴地善終」（Dignity in Dying）肯定表決結果是「邁向賦予臨終之人更好選擇和保護的歷史性一步」；「基督教關懷」（Christian Concern）則稱之為「對國內弱勢族群的黑色星期五」。

這是國會下議院近10年來首次表決這項議題，以330票對275票支持將安樂死合法化。

正式表決前，國會內部展開長達近5小時的激烈辯論，擁擠的議場內氣氛凝重，場外抗議聲浪此起彼落。

這項「末期病患（生命終結）法案」（Terminally Ill Adults (End of Life) Bill）如今邁入下個階段，開放議員提出修正案，這個過程預期將充滿爭議。

隨後再送進國會下議院和上議院，展開進一步表決。

立法過程可能需耗時數月，若法案最終通過，相關法律變更仍需數年時間。

下議院前一次就安樂死法案進行辯論是在2015年，當時該法案遭到否決。但民調顯示，英國公眾對於賦予末期病患結束生命選擇的態度已轉為支持。

若這次立法通過，英國將跟進多個歐洲國家及其他允許某種形式協助死亡地區的腳步。

支持這項法案的工黨（Labour Party）國會議員李德彼特（Kim Leadbeater）在辯論期間表示，改變法律讓末期病患「能在生命終點擁有選擇、自主和尊嚴」。

倡議人士也主張，這項法案能讓某些死亡過程較不痛苦。

但其他國會議員則擔心，人們可能會有被迫選擇接受安樂死的感覺，另有些人則擔心身障人士恐受歧視。

反對這項法案的人也擔心，國民保健署（NHS）還沒準備好面對這種重大變革，以及可能減少對安寧緩和照護的投資。

保守黨（Conservative Party）國會議員克魯格（Danny Kruger）說，「真正的尊嚴是直到臨終前都能受到照顧」，呼籲同僚反對「國家自殺服務」。

安樂死

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