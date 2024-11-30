越南女首富涉詐 檢方：歸還貪汙貸款110億可免死

越南女首富案張美蘭2024年4月11日出庭畫面。（視頻截圖）

越南 女首富張美蘭（Truong My Lan）因犯「違反金融機構貸款 規定罪」被判處有期徒刑20年，更因犯「貪汙罪」被判死刑，因「行賄罪」被判處20年有期徒刑，三罪並罰為死刑。越南檢方表示，如果她想避免死刑，必須歸還約110億美元。

觀察者網引述彭博社報導，根據4月的一審判決，張美蘭因犯「違反金融機構貸款規定罪」被判處有期徒刑20年，因犯「貪汙罪」被判死刑，因犯「行賄罪」被判處20年有期徒刑，三罪並罰為死刑。此案二審於11月4日至25日進行。

此外，法院10月17日宣判張美蘭詐騙財產、洗錢和非法跨境運輸貨幣 三項罪名。陪審團以詐騙財產罪判處張美蘭無期徒刑，以洗錢罪判入獄12年，以非法跨境運輸貨幣罪判入獄8年，數罪併罰後張美蘭的總刑罰為無期徒刑。

據越通社報導，越南最高人民檢察院的公訴書中指，被告人張美蘭雖然沒有在西貢商業股份銀行（SCB）銀行擔任職務，但成為該銀行的主要股東，持有85%至91.5%的股份。

張美蘭也被控利用其作為SCB大股東的地位，指示SCB領導從該銀行提取資金以服務個人目的，給SCB造成約498萬億越盾的損失，使該銀行完全喪失流動性，巨額貸款無法收回。

此外，張美蘭因向國家銀行督察組行賄，以求包庇其及SCB銀行的違法行為而犯下「行賄罪」，她也是涉及被告人阮高志「違反信用機構貸款規定」案件中的受害人。

其律師稱正在盡力幫她避免死刑，相信能夠滿足避免死刑所需的要求。目前已有一群海外投資者同意出借4億美元，他們正在準備匯款所需的文件。