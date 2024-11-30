星巴克南韓邊境開幕 距北韓不到1.6公里俯瞰神祕山村

星巴克在南韓京畿道金浦市開設新門市，距離北韓僅1.6公里，顧客坐在位於朝鮮半島南北非軍事區 (DMZ) 以南的Aegibong峰天文台頂部的星巴克遠眺北韓景色。（路透）

俄羅斯 國防部長貝洛索夫(Andrei Belousov)29日抵達平壤訪問，將與北韓 國防部長努光鐵(No Kwang Chol)就兩國軍事交流舉行雙邊會談。

貝洛索夫在抵達平壤後表示，對俄國「擴大」與北韓的關係表示歡迎。俄羅斯新聞媒體引述貝洛索夫在訪問北韓時說：「俄羅斯和北韓之間的友好關係正在各個領域積極拓展，包括軍事合作。」

貝洛索夫在抵達平壤後，受到北韓國防部長努光鐵的歡迎，現場還有軍樂隊演奏樂曲。

俄羅斯和北韓於6月簽署全面戰略夥伴關係條約，並於近期獲得兩國批准，條約內容包括兩國在遭受攻擊時，相互提供軍事援助，並在面對西方制裁時進行合作。

美國和南韓及其西方盟國指控平壤派遣1萬多名士兵幫助俄羅斯攻擊烏克蘭，專家表示，北韓領導人金正恩(Kim Jong-un)希望以此為他的部隊獲得先進技術和戰鬥經驗作為回報。

星巴克在南韓京畿道金浦市開設新門市，因距離北韓最近僅1.6公里，可遠眺北韓，11月29日開幕吸引大批消費者排隊。（路透）

星巴克在南韓京畿道金浦市開設新門市，因距離北韓最近僅1.6公里，顧客可以在這裡一邊啜飲咖啡，一邊眺望寧靜的北韓山村。（路透）

自莫斯科於2022年2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯和北韓逐漸加強軍事關係。北韓和俄羅斯同樣都遭受聯合國制裁，北韓是因為發展核武與飛彈計畫，俄國則是因為軍事入侵烏克蘭。

另美聯社報導，星巴克一間新門市同日在南韓邊境 的瞭望台開幕，顧客可以在這裡一邊啜飲咖啡，一邊眺望寧靜的北韓山村。

顧客進入位於愛妓峰和平生態公園的瞭望台前必須通過軍事檢查站，此地距離北韓領土不到1.6公里，可俯瞰北韓的松嶽山與附近開豐郡鄉村。

南韓金浦市表示，星巴克進駐是當地致力將邊境設施發展為觀光景點的一環，且透過星巴克這個代表性資本主義品牌的存在，這家店象徵著「朝鮮半島的安全相當穩健」。

建於山丘上的瞭望台是愛妓峰公園主要設施，這座山丘在1950至1953年韓戰期間曾發生激戰。公園也有花園、展覽、會議廳和獻給陣亡陸戰隊隊員的戰爭紀念碑。

儘管兩韓緊張情勢日益升高，金浦市、坡州市等南韓邊境城市一直嘗試將自身邊境地點發展為觀光資產。