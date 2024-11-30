「犯罪組織別想偷渡」義大利駁回3339件非歐盟移工申請

美國總統當選人川普（Donald Trump）擬大舉驅逐非法移民 ，義大利 右派政府也對打擊非法移民祭出雷霆手段。義國警方28日一舉駁回3339件非歐盟移工進入義大利的申請案，義大利勞工部 稱此舉「有助遏止犯罪組織偷渡非法移民」。

南義大城薩勒諾（Salerno）警方指控，142家義大利企業涉嫌提出申請非歐盟工人入境義大利的「造假需求」，以從事農業、建築工、家庭照護等工作為名，實則是替當地犯罪組織集團偷渡非法移民。警方據此宣布駁回總數多達3339件的非歐盟移工申請案。

義大利勞工與社會政策部（Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali）發布新聞稿指出，義大利警方擋下這3339件虛假移工申請案，是確保移工進入義大利合法性的重要一步，並釋出打擊偷渡移工犯罪組織的明確訊號。

義大利勞工與社會政策部長卡爾德龍（Marina Calderone）透過新聞稿強調，該部門的首要職責是確保勞工法令被確實執行，各種勞工福利措施不被濫用，因此義大利政府將持續促進移工程序透明化，打擊非法犯罪行為。

義大利右派總理梅洛尼（Giorgia Meloni）上任後對於打擊非法移民採取日益強硬立場。梅洛尼25日在反女性暴力紀念日時曾表示，「我知道這樣說會被定義為種族主義者，但很不幸地，根據各種數據調查顯示，移民犯下性暴力罪行的比率相對較高，尤其是非法移民。」

梅洛尼在今年6月也宣示，要徹底改革義大利針對非歐盟國民的工作簽證制度，因為現行制度已被犯罪組織用來當作偷渡非法移民的工具。她直指在南義一些大區，申請移工簽證的數量與雇主人數根本不成比例，這些移工獲得簽證入境後，實際上也只有很少人真正從事相關產業。