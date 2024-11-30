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「犯罪組織別想偷渡」義大利駁回3339件非歐盟移工申請

編譯中心／綜合29日電

美國總統當選人川普（Donald Trump）擬大舉驅逐非法移民義大利右派政府也對打擊非法移民祭出雷霆手段。義國警方28日一舉駁回3339件非歐盟移工進入義大利的申請案，義大利勞工部稱此舉「有助遏止犯罪組織偷渡非法移民」。

南義大城薩勒諾（Salerno）警方指控，142家義大利企業涉嫌提出申請非歐盟工人入境義大利的「造假需求」，以從事農業、建築工、家庭照護等工作為名，實則是替當地犯罪組織集團偷渡非法移民。警方據此宣布駁回總數多達3339件的非歐盟移工申請案。

義大利勞工與社會政策部（Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali）發布新聞稿指出，義大利警方擋下這3339件虛假移工申請案，是確保移工進入義大利合法性的重要一步，並釋出打擊偷渡移工犯罪組織的明確訊號。

義大利勞工與社會政策部長卡爾德龍（Marina Calderone）透過新聞稿強調，該部門的首要職責是確保勞工法令被確實執行，各種勞工福利措施不被濫用，因此義大利政府將持續促進移工程序透明化，打擊非法犯罪行為。

義大利右派總理梅洛尼（Giorgia Meloni）上任後對於打擊非法移民採取日益強硬立場。梅洛尼25日在反女性暴力紀念日時曾表示，「我知道這樣說會被定義為種族主義者，但很不幸地，根據各種數據調查顯示，移民犯下性暴力罪行的比率相對較高，尤其是非法移民。」

梅洛尼在今年6月也宣示，要徹底改革義大利針對非歐盟國民的工作簽證制度，因為現行制度已被犯罪組織用來當作偷渡非法移民的工具。她直指在南義一些大區，申請移工簽證的數量與雇主人數根本不成比例，這些移工獲得簽證入境後，實際上也只有很少人真正從事相關產業。

非法移民 義大利 勞工部

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