年齡怎驗證？澳洲青少年社媒禁令 執行面有困難

澳洲墨爾本一名高中女生28日正打開手機上的社群媒體App。(路透)

澳洲 參議院繼眾議院之後，28日通過禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體的法案，這是針對大型科技公司最嚴格的法規，但如何執行面臨困難。

根據法案，從2025年底開始，Instagram、臉書 (Facebook)、社媒平台X、TikTok以及Snapchat 等社交平台，必須向澳洲表明它們正在採取「合理措施」(reasonable steps)阻止16歲以下的用戶進入，否則將面臨5000萬澳元(約3300萬美元)罰款。

法案雖獲通過，但卻沒有詳細說明何謂「合理措施」，因此存在灰色地帶，執行時將面對巨大挑戰，包括如何有效驗證用戶年齡以及對受禁社交平台作出明確界定等等。

目前臉書、Instagram、TikTok及X等，都設有13歲的最低使用年齡規定，但普遍只靠用戶自律，缺乏實質監控能力。

為此，澳洲政府將於2025年1月至3月，隨機選擇1200名澳洲人展開歷來最大規模的年齡檢查技術驗證，並於2025年6月底前提交驗證及建議報告。

據悉，澳洲將會採用英國「年齡檢查認證計畫」(Age Check Certification Scheme)展開測試，最多可以核查12家社媒平台。Age Check 執行長艾倫(Tony Allen)表示，評估檢測 標準包括準確性、隱私、安全性和用戶友好性。

有關檢測會從年齡估計、驗證及推斷等三方面對用戶的年齡作出分析。年齡估計︰是對用戶的自拍照作特徵分析；年齡驗證︰是用戶將身分證明文件上傳到第三方，第三方提供者向平台發送匿名確認；年齡推斷︰對用戶的電郵地址及其他帳號作交叉檢查。

檢測人員在測試期間，甚至會要求一些參與試驗者使用外觀調整濾鏡，看看是否瞞過「法眼」。

為了加強隱私保護，法案加入了修正案，各平台不能強迫用戶提供政府核發的身分證件 。