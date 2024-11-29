我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一

澳門賭場大亨陳榮煉最終判決出爐 安以軒夫關13年罰2.3億美元

澳洲國會通過16歲以下禁用社媒 平台違規罰5000萬澳元

編譯羅方妤／綜合報導
澳洲國會通過禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體法案；圖為法案倡導者韋恩·霍茲沃斯(右)17歲的兒子(左)，去年遭遇網路性勒索後，自殺身亡。(美聯社)
澳洲國會通過禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體法案；圖為法案倡導者韋恩·霍茲沃斯(右)17歲的兒子(左)，去年遭遇網路性勒索後，自殺身亡。(美聯社)

美聯社報導，澳洲國會眾議院和參議院先後在27、28日通過禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體法案，很快就會成為全球第一個「社媒年齡限制」的法律。若TikTok、臉書(Facebook)、Snapchat、Reddit、X和Instagram等社群媒體平台未能有效防止16歲以下孩童持有帳號，將面臨高達5000萬澳元(約3300萬美元)罰款。

澳洲參議院以34：19表決通過法案，眾議院則在27日以102：13通過法案。在罰則生效前，社群媒體平台將有一年的時間研議要如何實施禁令。

法案內容包括：將會以類似生物識別的技術，或政府身分證明等年齡驗證方法，執行禁止16歲以下孩童使用社群媒體；而且不管家長是否同意，16歲以下的兒童及青少年都不允許擁有自己的社媒帳戶。

CNN報導，澳洲總理艾班尼斯 (Anthony Albanese) 告訴國會議員，「每個認真的政府」都在努力應對社群媒體對年輕人的影響，與他談過的領袖都讚賞澳洲處理該議題的方式。他25日告訴國會：「我們知道社群媒體可能是霸凌的武器、充滿同儕壓力的平台、加劇焦慮的東西和詐騙者媒介。最糟的是，它可能是在線獵手(online predator)的工具。」

然而，澳洲政府也因立法匆促受到質疑。澳洲政府只給相關公司24小時提出意見，之後於25日舉辦三小時的聽證會，26日公布調查報告，接著澳洲眾議院和參議院27、28日通過法案。

法案的倡導者韋恩·霍茲沃斯(Wayne Holdsworth)17歲的兒子去年遭遇網路性勒索後自殺身亡，他表示，一名47歲的雪梨男子自稱是18歲女子，向他兒子分享親密照片後勒索；隨後這名悲傷的父親到20多所學校，向學生敘述兒子的悲慘故事，也警告學生社交媒體的風險。

社群媒體平台X指出，平台「並未被未成年人廣泛使用」，但憂心法律影響未成年人的言論自由。儘管有反對意見，民調顯示多數澳洲人支持這項法律。民調機構YouGov本月民調顯示，約77%的澳洲人支持16歲以下孩童社媒禁令。這份民調在本月下半月進行，訪問1515人，誤差範圍為正負3.2個百分點。

澳洲墨爾本一名高中女生28日正打開手機上的社群媒體App。(路透)
澳洲墨爾本一名高中女生28日正打開手機上的社群媒體App。(路透)

澳洲 社群媒體 民調

上一則

韓暴雪交通亂 前國手滑雪90分鐘上班「前臂快骨折」

下一則

62國聯手6周破獲史上最大運毒 查出225公噸古柯鹼

延伸閱讀

澳洲禁16歲以下使用社群挨批 3個App逃過一劫

澳洲禁16歲以下使用社群挨批 3個App逃過一劫
前川普政府官員為搶救TikTok向川普核心圈大力遊說

前川普政府官員為搶救TikTok向川普核心圈大力遊說
澳國會通過16歲以下孩童禁用社媒法案 未遵守平台將重罰

澳國會通過16歲以下孩童禁用社媒法案 未遵守平台將重罰
澳洲麥考瑞字典2024代表字enshittification（垃圾化）

澳洲麥考瑞字典2024代表字enshittification（垃圾化）

熱門新聞

俄羅斯國防部2022年10月在俄國西北部的普列謝茨克發射場，試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

2024-11-26 08:43
烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi，右）。（中央社）

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

2024-11-21 14:26
示意圖。Image by Hans from Pixabay

日本幼稚園學童鞋頻傳失竊 調監視器發現是…

2024-11-25 14:24
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃今天新聞簡報時反常地接起電話，對方命令她不得就此置評。路透

烏控發射洲際飛彈後 俄外交部發言人記者會突被封口

2024-11-21 11:15
俄烏戰況最近升級，但觀察家預期，隨著美國總統當選人川普明年宣誓就職，俄烏止戰似乎不遠了。美聯社

俄烏止戰近了？川普勝選讓烏克蘭最終結局呼之欲出

2024-11-22 10:40
普亭聲稱，為回應烏克蘭使用美國和英國長程打擊武器攻擊俄羅斯境內，俄方今天「在實戰條件下」，成功試射最新型極音速中程彈道飛彈。（歐新社）

回應美英武器 普亭：最新型極音速中程飛彈在烏試射成功

2024-11-21 17:23

超人氣

更多 >
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先
山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了