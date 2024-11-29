澳洲國會通過16歲以下禁用社媒 平台違規罰5000萬澳元

澳洲國會通過禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體法案；圖為法案倡導者韋恩·霍茲沃斯(右)17歲的兒子(左)，去年遭遇網路性勒索後，自殺身亡。(美聯社)

美聯社報導，澳洲 國會眾議院和參議院先後在27、28日通過禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體 法案，很快就會成為全球第一個「社媒年齡限制」的法律。若TikTok、臉書(Facebook)、Snapchat、Reddit、X和Instagram等社群媒體平台未能有效防止16歲以下孩童持有帳號，將面臨高達5000萬澳元(約3300萬美元)罰款。

澳洲參議院以34：19表決通過法案，眾議院則在27日以102：13通過法案。在罰則生效前，社群媒體平台將有一年的時間研議要如何實施禁令。

法案內容包括：將會以類似生物識別的技術，或政府身分證明等年齡驗證方法，執行禁止16歲以下孩童使用社群媒體；而且不管家長是否同意，16歲以下的兒童及青少年都不允許擁有自己的社媒帳戶。

CNN報導，澳洲總理艾班尼斯 (Anthony Albanese) 告訴國會議員，「每個認真的政府」都在努力應對社群媒體對年輕人的影響，與他談過的領袖都讚賞澳洲處理該議題的方式。他25日告訴國會：「我們知道社群媒體可能是霸凌的武器、充滿同儕壓力的平台、加劇焦慮的東西和詐騙者媒介。最糟的是，它可能是在線獵手(online predator)的工具。」

然而，澳洲政府也因立法匆促受到質疑。澳洲政府只給相關公司24小時提出意見，之後於25日舉辦三小時的聽證會，26日公布調查報告，接著澳洲眾議院和參議院27、28日通過法案。

法案的倡導者韋恩·霍茲沃斯(Wayne Holdsworth)17歲的兒子去年遭遇網路性勒索後自殺身亡，他表示，一名47歲的雪梨男子自稱是18歲女子，向他兒子分享親密照片後勒索；隨後這名悲傷的父親到20多所學校，向學生敘述兒子的悲慘故事，也警告學生社交媒體的風險。