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韓暴雪交通亂 前國手滑雪90分鐘上班「前臂快骨折」

編譯中心／綜合28日電
南韓SBS電視台採訪到這名男子，原來是南韓前國家滑雪選手金正民（김정민，音譯）。（視頻截圖）
南韓SBS電視台採訪到這名男子，原來是南韓前國家滑雪選手金正民（김정민，音譯）。（視頻截圖）

南韓首爾與附近地區27日起遭遇暴雪，至28日降雪情況略見緩和，已造成五人喪生。當地交通受大雪影響嚴重堵塞，部分民眾索性改在家上班；有趣的是，一名男子被目擊「滑雪上班」，移動速度跟旁邊的車子差不多快，在網路引發熱議，他的身分隨後也曝光。

首爾新聞報導，南韓網路論壇「FMKOREA」有網友表示，京畿道水原市靈通區出現一名路人直接滑雪上班。之後路有不少網友也在龍仁市捕捉到他的身影。

根據公開畫面，男子在積雪道路上滑雪，速度比人行道上因擔心結冰滑倒的路人還快，甚至跟一旁汽車速度差不多。

南韓網友直呼太神奇，「以為奧運才能見到平地滑雪，沒想到現實生活也是可能的」、「好像很有趣」，但也有人傻眼表示「感覺到公司會累死」、「在平地和上坡路段只靠臂力滑雪，應該很困難」；還有人問「最後該不會停課吧？哈哈。」

南韓SBS電視台採訪到這名男子，原來他是南韓前國家滑雪選手金正民（김정민，音譯），目前在高中擔任體育老師，本來想搭公車上班，但雪實在太大，滑雪似乎比較快。最後他花了約90分鐘移動12公里。不過他也說，回家打算搭大眾交通。

金正民告訴記者，「好久沒滑雪，感覺前臂快要骨折了」。

韓聯社引述首爾氣象觀測所數據報導，鐘路區首爾氣象觀測站測得積雪量28.6公分，創下1907年開始有紀錄以來第3高，不過氣象官員已解除首都圈大雪警報。

首都主要機場仁川國際機場航班平均延誤2個小時。航班追蹤網站Flightradar24顯示，28日有31%的航班誤點、16%的航班取消。

影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=fNvf9_ZMnA8

金正民最後花90分鐘滑12公里到達學校，他告訴記者，「好久沒滑雪，感覺前臂快要骨...
金正民最後花90分鐘滑12公里到達學校，他告訴記者，「好久沒滑雪，感覺前臂快要骨折了」。（視頻截圖）
南韓首爾連兩天降下大雪，民眾目擊一名男子滑雪上班（視頻截圖）
南韓首爾連兩天降下大雪，民眾目擊一名男子滑雪上班（視頻截圖）

南韓 在家上班 奧運

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