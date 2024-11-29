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停火不到48小時就破功 以黎互控違反協議 美、法憂心

編譯中心／綜合28日電
以色列軍方28日出現在以黎邊境。（新華社）
以色列軍方28日出現在以黎邊境。（新華社）

以色列黎巴嫩的停火協議27日才剛生效，不到48小時的時間，以色列軍方28日就表示，偵測到黎巴嫩武裝組織真主黨於1處火箭彈儲存設施的活動後，派戰鬥機朝黎國南部開火。以軍表示，黎南部分地區仍不安全，呼籲民眾暫緩返家計畫。

美聯社報導，目前尚無以色列空襲釀成傷亡的消息。而以軍方另曾宣布朝著試圖返回黎國南部三個特定區域的民眾開火，宣稱他們違反停火協議，但未說明細節。遭以軍砲擊的黎南城鎮馬卡巴（Markaba）、瓦札尼（Wazzani）和克發喬巴（Kfarchouba），距離聯合國劃定的「藍線」（Blue Line）皆不到2公里。藍線是以軍2000年撤出黎巴嫩南部後聯合國劃定的邊界線。

黎巴嫩國營的國家通訊社（NNA）則報導有2人受傷。接連發生的這2起事件令人對美國、法國斡旋達成的停火協議感到憂心。

作為真主黨（Hezbollah）盟友的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列並引發加薩戰爭後，真主黨開始對以色列進行低強度攻擊，以支持哈瑪斯。

自今年9月下旬以來，以色列對真主黨發動猛烈空襲，隨後又向黎巴嫩南部派遣地面部隊，進一步加劇中東情勢，以色列和真主黨終於實施停火。根據停火協議，以軍要在60天內自黎巴嫩撤軍。目前以色列部隊依舊駐紮在黎巴嫩邊界多處，尚未撤離。

中央社引述法新社報導，黎巴嫩衛生部稍早表示，包括過去2個月的全面戰爭在內，以色列與真主黨對戰1年多以來共造成3961人死亡、1萬6520人受傷。

此外，以色列軍方28日加強轟炸加薩走廊（Gaza Strip）中部，戰車也更加深入加薩南北部，醫護人員表示，以軍對加薩各地的空襲，造成至少26名巴勒斯坦人死亡。

路透報導，加薩許多巴勒斯坦人期盼以色列能與統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）達成類似的停火協議。

依名流離失所的加薩婦女赫梅德（Amal Abu Hmeid）說：「我希望會像黎巴嫩那樣停火…我只希望能帶孩子回去看看我的土地、房子，看看他們對我們做了什麼，我想安全地活著。」

哈瑪斯去年10月7日對以色列南部發動致命突襲後，以色列軍方矢言要根除哈瑪斯武裝分子，其行動導致人口230萬的加薩淪為焦土。

以色列和真主黨停火第二天，一對青年坐在黎巴嫩南部城鎮納巴蒂耶的一棟建築的廢墟旁，...
以色列和真主黨停火第二天，一對青年坐在黎巴嫩南部城鎮納巴蒂耶的一棟建築的廢墟旁，他們的家人在這棟建築裡開了一家商店。（路透）

以色列 黎巴嫩 加薩

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