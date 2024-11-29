法公債殖利率比希臘還高 巴黎會走向希臘式債務危機嗎？

法國總理巴尼耶（中）的政府提出的明年預算案恐怕過不了關。近期的政治動盪使法德10年期公債利差擴大了30個基點。馬克宏（前）6月宣布提前大選前還不到0.5個百分點。（路透）

法國的借貸成本首見超過希臘，因總理巴尼耶的少數派政府恐怕沒有能力通過計畫削減赤字的預算 案，甚至可能活不下去。他原本希望加稅又減支，為了說服勒龐所率領的極右翼政黨「國民聯盟」不要推翻他成立僅數月的政府，已經放棄了調高電力稅，做出重要讓步，但國民聯盟還不滿意。投資人擔心法國是否會走向希臘式的債務危機。

法國10年期公債的殖利率 周四（28日）一度升達3.03%，比希臘的3.01%還要高，稍晚才回落到2.95%，希臘為2.99%。

財政部長試圖駁斥將法國與希臘的經濟進行任何比較：「法國不是希臘。法國的經濟和人口實力遠更優越，這意味它不是希臘。」

國民聯盟主席巴德拉對在X平台上發帖，稱獲巴尼耶讓步是國民聯盟取得「勝利」，並進一步提出更多要求，包括不能減少藥品報銷、呼籲暫停新徵或調高稅收、協助提高中小企業的競爭力、明年元旦起養老金要與通膨掛鉤，以及當局必須在移民和犯罪問題上採取更強硬政策。

巴尼耶最早下周會面臨不信任投票。左派政黨表態要提起此一動議，國民聯盟因此站上能左右政府命運的關鍵地位。國民聯盟威脅，除非它對明年預算案的所有修改要求都獲得滿足，否則將支援動議。

巴尼耶本周稍早曾警告，如果他的少數派政府被推翻，金融市場將發生「重大風暴」。政府發言人布勒容說，法國可能面臨「希臘情境」。

但巴黎政治學院經濟學教授海耶認為，「就目前而言是誇大其詞」。法國進入債市完全沒有問題。另外，在歐債危機最嚴重時，希臘公債的殖利率一度超過16%。

法國10年期公債相對於德國的利差──這是市場衡量法國債券風險的關鍵指標──已從本周稍早12年來最大的0.9個百分點，收窄到目前的報0.82個百分點。相較下，馬克宏 6月宣布提前大選前，還不到50個基點。也就是說，近幾周的政治動盪使利差擴大30個基點。

法國50多年沒有平衡過預算，但經濟分析委員會（CEA）今年稍早警告，現在已經到了不能靠經濟成長來維持債務永續性的地步。