傳川普願通話金正恩降低衝突風險 未設時間表

當年川金三度會面 美國時任總統川普（左）於2019年6月30在分隔南北韓的板門店非軍事區會見北韓領導人金正恩（右）。（路透）

路透26日獨家報導，美國總統當選人川普 團隊正在討論，促成川普與北韓 領導人金正恩 通話，為兩人關係破冰，並透過外交努力來降低武裝衝突風險。

川普的第一任期，在新加坡、越南河內及南北韓邊境三度會晤金正恩，除了川金三會，川普多次告訴媒體說，兩人互通過「美好的書信」；實際上，川金會面前關係一度緊張，兩人相互攻訐，川普以「火箭人」形容金正恩，金正恩指川普是「瘋老頭」。

到了拜登政府期間，北韓並未回應華府的談判請求，而平壤近年來擴大飛彈試驗並深化與俄國關係，北韓還派遣部隊赴俄投入俄烏戰爭，在在引發華府與全球高度關切。

無論是川普與金正恩的會談或拜登政府，都未能使北韓放緩發展飛彈與核武步伐；面對華府要求北韓放棄發展核武，金正恩要美國全面解除對北韓制裁。

路透報導提到，川普剛剛任命的白宮首席副國家安全顧問黃之瀚（Alex Wong），川普說，黃之瀚在他的第一任期就作為北韓問題副特使，協調舉行川金會。

川普盟友、美國聯邦參議員海格提日前接受路透專訪時說，他認為川普更願意直接溝通；若川金恢復對話，可望看到雙邊關係會有進展，金正恩或許會採取不同做法。

知情人士表示，不清楚最新的外交努力能帶來什麼結果，川普的初步目標是重建雙方基本往來，還沒有設定進一步的政策目標及具體時間表；此外，川金對話的優先順序，可能排在更急迫的中東和烏克蘭議題之後。

川普交接團隊並未回應此事；路透指這項政策討論還在發展中，川普尚未拍板。

川普7月在共和黨全代會發表演說時，自稱與金正恩處得很好，並稱「他也希望看到我回來」、「我覺得他想念我」。

北韓官媒朝中社報導，金正恩21日在平壤舉行的武器裝備展發表談話，指美國及其同盟國家以惡毒姿態進行對抗，令朝鮮半島出現前所未有的危險和尖銳對峙，核戰爭一觸即發。金正恩說，已竭盡全力與美國協商，但結果只證明美國不會改變對平壤的侵略和敵對政策，北韓必須因應安全需求繼續推動各種武器裝備升級，以消除威脅並捍衛國家。