我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節丟大鹽湖醃火雞？猶他州公園公告：小心整隻雞飛了

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

傳川普願通話金正恩降低衝突風險 未設時間表

記者張文馨／華盛頓報導
當年川金三度會面 美國時任總統川普（左）於2019年6月30在分隔南北韓的板門店非軍事區會見北韓領導人金正恩（右）。（路透）
當年川金三度會面 美國時任總統川普（左）於2019年6月30在分隔南北韓的板門店非軍事區會見北韓領導人金正恩（右）。（路透）

路透26日獨家報導，美國總統當選人川普團隊正在討論，促成川普與北韓領導人金正恩通話，為兩人關係破冰，並透過外交努力來降低武裝衝突風險。

川普的第一任期，在新加坡、越南河內及南北韓邊境三度會晤金正恩，除了川金三會，川普多次告訴媒體說，兩人互通過「美好的書信」；實際上，川金會面前關係一度緊張，兩人相互攻訐，川普以「火箭人」形容金正恩，金正恩指川普是「瘋老頭」。

到了拜登政府期間，北韓並未回應華府的談判請求，而平壤近年來擴大飛彈試驗並深化與俄國關係，北韓還派遣部隊赴俄投入俄烏戰爭，在在引發華府與全球高度關切。

無論是川普與金正恩的會談或拜登政府，都未能使北韓放緩發展飛彈與核武步伐；面對華府要求北韓放棄發展核武，金正恩要美國全面解除對北韓制裁。

路透報導提到，川普剛剛任命的白宮首席副國家安全顧問黃之瀚（Alex Wong），川普說，黃之瀚在他的第一任期就作為北韓問題副特使，協調舉行川金會。

川普盟友、美國聯邦參議員海格提日前接受路透專訪時說，他認為川普更願意直接溝通；若川金恢復對話，可望看到雙邊關係會有進展，金正恩或許會採取不同做法。

知情人士表示，不清楚最新的外交努力能帶來什麼結果，川普的初步目標是重建雙方基本往來，還沒有設定進一步的政策目標及具體時間表；此外，川金對話的優先順序，可能排在更急迫的中東和烏克蘭議題之後。

川普交接團隊並未回應此事；路透指這項政策討論還在發展中，川普尚未拍板。

川普7月在共和黨全代會發表演說時，自稱與金正恩處得很好，並稱「他也希望看到我回來」、「我覺得他想念我」。

北韓官媒朝中社報導，金正恩21日在平壤舉行的武器裝備展發表談話，指美國及其同盟國家以惡毒姿態進行對抗，令朝鮮半島出現前所未有的危險和尖銳對峙，核戰爭一觸即發。金正恩說，已竭盡全力與美國協商，但結果只證明美國不會改變對平壤的侵略和敵對政策，北韓必須因應安全需求繼續推動各種武器裝備升級，以消除威脅並捍衛國家。

川普 北韓 金正恩

上一則

防止外國客轉賣商品 日本免稅「先付後退」擬後年上路

下一則

美國安會前幕僚長柯羅格 川普提名出任俄烏特使

延伸閱讀

Meta證實 查克柏格感恩節前一天跟川普共進晚餐

Meta證實 查克柏格感恩節前一天跟川普共進晚餐
安會前幕僚長柯羅格 將任川普俄烏特使

安會前幕僚長柯羅格 將任川普俄烏特使
川普對陸加墨加稅的台灣啟示

川普對陸加墨加稅的台灣啟示
凱洛格任川普俄烏特使 建議烏克蘭上談判桌否則斷軍援

凱洛格任川普俄烏特使 建議烏克蘭上談判桌否則斷軍援

熱門新聞

俄羅斯國防部2022年10月在俄國西北部的普列謝茨克發射場，試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

2024-11-26 08:43
烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi，右）。（中央社）

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

2024-11-21 14:26
瑞典民防部印製「如果危機或戰爭來臨」的小冊子，發放數百萬冊給民眾，顯示俄烏戰事升級令周邊國家緊張。(歐新社)

俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰

2024-11-20 22:24
示意圖。Image by Hans from Pixabay

日本幼稚園學童鞋頻傳失竊 調監視器發現是…

2024-11-25 14:24
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃今天新聞簡報時反常地接起電話，對方命令她不得就此置評。路透

烏控發射洲際飛彈後 俄外交部發言人記者會突被封口

2024-11-21 11:15
俄烏戰況最近升級，但觀察家預期，隨著美國總統當選人川普明年宣誓就職，俄烏止戰似乎不遠了。美聯社

俄烏止戰近了？川普勝選讓烏克蘭最終結局呼之欲出

2024-11-22 10:40

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級