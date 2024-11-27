法媒盤點2024改變世界5人物 黃仁勳、足球金童…入列

AI教父黃仁勳率領的AI晶片巨頭輝達，市值超越蘋果躍居全球最高的上市公司。（中通社）

2024年將邁入尾聲，法媒盤點今年從人工智慧（AI ）至歐洲足壇的五位重要人物，率領輝達（Nvidia）登上全球市值最高企業寶座的執行長黃仁勳 也入列。

●AI晶片教父黃仁勳

中央社引述法新社報導，2024年，AI快速發展令全球既興奮又焦慮，由黃仁勳率領的AI晶片巨頭輝達，從科技業中脫穎而出，更超越蘋果躍居全球市值最高的上市公司。

黃仁勳以一身黑色皮衣形象深植人心，他早在30年前就創立輝達，憑藉著運算能力遠勝於傳統微處理器的繪圖處理器（GPU）、顯示卡等晶片技術取得成功。

輝達發現，這些最初為提升電玩遊戲畫質而研發的技術，竟與生成式AI的大型語言模型開發需求完美契合。

已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼的遺孀尤莉雅，被譽為俄羅斯反對派的「第一夫人」。（路透）

●俄流亡人士尤莉雅

今年48歲、曾受專業訓練的經濟學家尤莉雅（Yulia Navalnaya），是已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的遺孀。自丈夫2月在北極圈的監獄過世後，她矢言繼承丈夫遺志，並持續受到外界關注。

尤莉雅今年10月曾說：「我的政治對手是（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin），我正在努力並將竭盡全力讓他的政權盡早垮台。」

尤莉雅從海外號召俄國民眾反抗普亭政府，包括在今年3月的大選投票日，呼籲俄國人在投票所外大排長龍表達抗議。現居海外的她，已於今年7月被莫斯科列入「恐怖分子和極端分子」黑名單。

●法女權英雄畢立可

72歲的吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot）被捲入法國最受矚目的審判之一，躍上全球媒體版面頭條。她的前夫多明尼克．畢立可（Dominique Pelicot）坦承屢次對她下藥供陌生人性侵，時間長達將近十年，目前和另50名男性正在受審。

這起案件揭露了男性對女性態度及暴力行為中，令人極為不安的現象。

吉賽爾堅持將這起事件公諸於世，在全球各地掀起廣泛支持。她說：「我希望所有遭到性侵的女性都能告訴自己『吉賽爾做到了，我們也做得到』。」

西班牙足球金童亞馬爾年僅17歲初披戰袍，就登上2024年歐洲國家盃。（新華社）

●西班牙足球金童亞馬爾

有西班牙「翼鋒之王」稱號的亞馬爾（Lamine Yamal）是歐洲足壇新秀，年僅17歲的他今年初披戰袍登上2024年歐洲國家盃（Euro 2024），就以最具衝擊力且爆發力十足的攻勢迅速竄紅全球。

他和同為翼鋒球員的西班牙小將威廉斯（Nico Williams）都被譽為進攻奇才，助西班牙隊在今年歐洲國家盃第四度奪冠。

比賽期間，當時年僅16歲的亞馬爾創下賽史最年輕進球紀錄，並在決賽前夕迎來17歲生日。

西班牙隊教練戴拉佛恩特（Luis de la Fuente）在比賽期間談到亞馬爾時說：「我們看到了天才，他天賦異稟。」亞馬爾賽後獲選為本屆歐洲國家盃最佳年輕球員。

英國歌手酷娃恰莉在2024年迅速躋身巨星之列。（歐新社）

●英國歌手酷娃恰莉

32歲的英國流行音樂小天后恰莉（Charli XCX），靠著她極為成功的專輯Brat，在2024年迅速躋身巨星之列。英文字brat有頑童、小搗蛋的意思。

酷娃恰莉專輯的萊姆綠封面和讚揚輕鬆、派對式的生活風格，在網路上掀起Brat Summer哏圖浪潮，隨著酷娃恰莉的粉絲開始將繽紛的Brat濾鏡套在美國民主黨總統候選人賀錦麗 （Kamala Harris）的照片上，酷娃恰莉和賀錦麗因而結緣。

後來，酷娃恰莉喊話支持賀錦麗，並發文說「賀錦麗是brat」。賀錦麗競選團隊隨即順水推舟，把社群平台上Kamala HQ帳號的背景色，套上跟酷娃恰莉BRAT專輯一樣的萊姆綠。

英國「柯林斯字典」（Collins Dictionary）11月更宣布，brat獲選為2024年度代表詞彙。