大馬扣押Swatch彩虹表 法院1理由判違法：須還172支表

馬來西亞內政部官員去年突襲多加Swatch專賣店，扣查彩虹手表。（取材自Ｘ平台）

大馬內政部 去年以涉LGBT為由，突襲沒收Swatch彩虹手表訴訟案，吉隆坡高等法院認為，內政部扣押行動沒有搜索票並不合法，判決撤銷扣押物，返還彩虹手表。

馬來西亞內政部官員去年5月13日、14日突襲多家大馬Swatch專賣店，以「具有LGBT含意」為由查扣手表，沒收172支「驕傲系列」（Pride Collection）手表。這個系列手表有紅、橙、黃、綠、藍、紫六種顏色，與象徵性別少數群體的彩虹旗顏色一致，表帶還有兩個彩虹環。

Swatch去年6月24日向吉隆坡高等法院提出訴訟，認為內政部官員沒收172支手表不合法。

大馬媒體報導，根據吉隆坡高等法院25日判決，內政部扣押行動沒有搜索票並不合法，應撤銷扣押處分，諭令14天之內返還遭扣押的172支手表。

內政部長賽夫丁獲悉判決說，尊重法院判決，但須等待完整判決書出爐。對於是否針對判決結果上訴，他說，目前仍言之過早。

馬來西亞多數人口是穆斯林，同性戀 在大馬視為非法，會依伊斯蘭律法處以鞭刑，男性之間的性行為同樣會被判刑。LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者、酷兒）族群認為在大馬社會遭到歧視 。