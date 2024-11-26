以色列民調64%不信任總理 「國土報」批政府下場出爐

以色列民調顯示，64%不信任總理內唐亞胡處理衝突方式；圖為11月25日拍攝的照片顯示，從以色列北部邊境看，黎巴嫩南部一個村莊被毀的房屋。（新華社）

以色列 因哈瑪斯突襲而發動的戰爭已超過400天，不僅加薩走廊陷入嚴重人道危機，以色列還把戰火向北蔓延到黎巴嫩境內。根據以色列第十二頻道（Channel12）日前公布的最新民調 ，有64%以色列受訪者表示不信任該國總理內唐亞胡處理危機的方式，只有30%對他的領導能力表示有信心。

據媒體報導，根據上述民調，79%的以色列受訪者支持成立委員會，調查並追究去年10月7日為什麼會讓哈瑪斯成功發動突襲，反對這樣做的比率，只有8%。另外，多達54%的以色列人支持達成協議結束黎巴嫩衝突，反對的比率則為24%。

如果前總理貝內特出馬領導政府，將獲得38%的支持，超過內唐亞胡的34%。其他政治人物的支持率則稍遜內唐亞胡。若內唐亞胡與拉皮德（Yair Lapid）對比，將出現38%比28%；和甘茨（Benny Gantz）對比則為37%比29%。

另據英國衛報報導，以色列歷史最悠久的報紙「國土報」（Haaretz），因長期批評內唐亞胡政府和軍方濫權行為、支持停火，遭到以色列政府下令公務機關和人員全面抵制，拒絕在該報投放任何政府廣告。

以色列通訊部長卡爾希24日聲明，他抵制「國土報」的提案已獲得其他內閣首長一致同意，「我們不允許以色列的正式媒體呼籲對本國實施制裁、支持敵國（指巴勒斯坦 ），未來卻還可以繼續接受政府資助。我們提倡新聞自由和言論自由，但也支持政府不資助煽動反對本國之媒體的決策自由」。

「國土報」是以色列最悠久的報紙，其報導在國際媒體間備受尊重；該報長期批評內唐亞胡和目前的右翼聯合政府，刊出許多針對高層官員和軍方不當行為、濫權的調查報導，成為政府眼中釘。「國土報」也大力呼籲停火、以救出人質為重。

「國土報」現任發行人艾默斯修肯最近在該報於倫敦籌辦的一場活動上，指責以色列政府「對巴勒斯坦人施行殘忍的種族隔離制度」，又稱以色列把巴勒斯坦的「自由鬥士」都視為恐怖分子來對付。

對於被政府抵制，「國土報」發聲明指責內唐亞胡企圖摧毀以色列民主，且抵制該報的決議是在沒有任何法律審核的狀況下，由部長們自行通過，是種投機主義的行為。「內唐亞胡正試圖壓制有批判性質的獨立報紙，就像他的好朋友普亭（俄羅斯總統）、厄多安（土耳其總統）、奧班（匈牙利總理）一樣。」聲明裡還說，「本報不會退縮，也不會降格成政府審查後才發表的官方資訊手冊」。