全球塑膠公約談判登場 主席敦促各國面對「存亡挑戰」

目的在終止塑膠汙染的「全球塑膠公約」（Global Plastics Treaty）最後一輪談判今天登場，主持這場艱難會談的厄瓜多外交官瓦迪維索敦促各國面對「攸關存亡的挑戰」。

法新社報導，瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）在韓國釜山的開幕全體會議上表示：「這場會議的意義遠超過草擬一項國際條約。這是人類挺身應對存亡挑戰的時刻。」

儘管幾乎所有人都同意這是個問題，但對於如何解決卻意見分歧。最具爭議的議題包括全球塑膠公約中是否該訂定塑膠生產上限、是否禁止可能對人類健康有害的化學物質，以及如何籌措實施的資金。

聯合國 環境規劃署（UN Environment Programme）執行長安德森（Inger Andersen）昨天坦言：「在一些關鍵議題上確實存在重大分歧。」

根據經濟合作暨發展組織（OECD），全球在2019年生產了約4億6000萬噸塑膠，較2000年翻了一倍。預計到2060年，塑膠生產將達到2019年的3倍。

塑膠還占全球碳排的3%左右，主要是因為塑膠由化石燃料製成。

由許多非洲、亞洲和歐洲國家組成的「雄心壯志聯盟」（High Ambition Coalition, HAC）在內，一些國家希望討論塑膠的整個「生命週期」。這意味著限制生產、重新設計產品以便重複利用與回收，及解決廢棄物問題。

另一方面，沙烏地阿拉伯和俄羅斯等石油 生產國希望只專注於處理下游的廢棄物。

「雄心壯志聯盟」希望制定具約束力的全球塑膠減產目標，並在釜山會談前提醒，不應讓「既得利益」妨礙協議的達成。這些分歧阻礙了先前的4輪談判。

一些觀察家認為這場談判將停滯不前或延期，尤其是近幾週在聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）和聯合國生物多樣性公約締約方大會第16次會議（COP 16）的艱難談判後。

不過安德森和瓦迪維索都堅持必須在釜山達成協議。這讓一些環保組織擔心，為確保簽署協議，內容可能會被淡化。

世界自然基金會（WWF）今天警告：「在連續兩場自然和氣候峰會 失敗後，釜山必須成為一個避風港，以避免在自然和氣候議題上出現進一步的不作為。」