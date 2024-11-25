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菲律賓總統與副總統決裂 牽動軍變敏感神經

中央社／馬尼拉25日專電
菲律賓副總統薩拉（左）針對總統小馬可仕（右）發出驚人之語。圖為兩人2022年搭檔參選。（路透資料照片）
菲律賓副總統薩拉（左）針對總統小馬可仕（右）發出驚人之語。圖為兩人2022年搭檔參選。（路透資料照片）

菲律賓總統與副總統決裂，牽動菲國軍變敏感神經。菲律賓軍方高層今天提醒士兵保持專業，效忠於菲國憲法而非個人，勿受政治事件左右。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）今天在三軍總部參加升旗典禮時說，菲國過去數天發生多起撼動政治環境的事件，士兵們的專業態度與立場不應被這些事件所動搖。

布勞納提醒士兵，他們從軍時都曾宣誓捍衛菲律賓憲法，效忠於國家而非個人，「這意味著我們應該遵從指揮鏈」。

根據菲律賓憲法，總統是國家三軍統帥。

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）最近因辦公室經費被指不當使用而遭眾議院調查。薩拉認為這是馬可仕政府對她政治迫害，也是彈劾她的前奏。

薩拉22日在視訊記者會上聲稱自己生命遭威脅，而她已指示殺手，如果自己遭到不測，就去追殺總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）夫婦和眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez），作為報復。

小馬可仕今天首度公開回應薩拉的刺殺威脅，稱她的言論已構成刑事罪責，不能縱容。他表示，眾議院作為三權分立的機構之一，權能應受尊重，包括召開聽證會調查貪腐事件在內。

雖然近年來菲律賓政局漸趨穩定，但人民對近40年來發生兩次人民革命，以及10多次失敗軍變記憶猶新，對軍中風吹草動仍然相當敏感。

早在今年1月，薩拉的父親、前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在家鄉納卯市（Davao）發表演說時，就警告小馬可仕勿試圖修憲，否則恐步其父馬可仕（Ferdinand Marcos）後塵，被人民趕出總統府。前參議員特立尼斯（Antonio Trillanes IV）5月引述不具名軍中消息稱，杜特蒂陣營正招兵買馬，密謀推翻小馬可仕政府。

薩拉曾向軍方喊話，在菲國政治如此腐敗下，如何還能安心入眠。

短影音平台TikTok最近出現影片，聲稱納卯軍隊正開往馬尼拉，保護薩拉。菲律賓軍方今天發表聲明強調這是假消息，意在製造恐慌與混亂。

眾議院 杜特蒂 中風

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