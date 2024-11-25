被指威脅刺殺小馬可仕 菲律賓副總統薩拉稱斷章取義

菲律賓副總統薩拉。(歐新社)

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂 日前揚言將派人追殺總統小馬可仕，引起軒然大波。她今天在公開信中說，這段言論被「惡意斷章取義」。

薩拉（Sara Duterte）22日在視訊記者會上，聲稱自己面臨生命威脅，已交代殺手，一旦她遭遇不測，就去追殺小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）夫婦和菲國眾議院 議長羅慕德斯（Martin Romualdez）。

菲律賓總統府衛隊、國安當局已提升戒備層級，加強保護小馬可仕的安全，菲律賓司法部 也就薩拉的言論展開調查，若查到確切證據，薩拉將被起訴。

菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）24日說，政府將所有對總統的威脅視為「嚴重」恐嚇，任何針對總統性命的威脅都應視為國安問題處理。

薩拉今天發出公開信回應安約的發言。她寫道，國家安全委員會的功能僅限於制定政策，保護及國家主權、人民安全，以及維護民主制度。

她要求安約提出開會記錄，顯示國安會不論是現在還是過去，是否也曾把副總統針對總統、且被「惡意斷章取義」的言論，視為國安事務。

薩拉要求國安會在下一場會議中，把她自己和部屬面對的生命威脅同樣列入討論的議程。

她解釋，追殺小馬可仕的言論並非「威脅」，而只是「警告」如果自己遇刺勢會報復。

薩拉是菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的女兒，素以言行強悍著稱。2022年大選時原本有意挑戰總統大位，但後來決定與小馬可仕組成搭檔競選總統和副總統，兩人取得壓倒性勝利。

然而，兩家族選後因外交政策與掃毒行動的立場不同，加上政治利益分配不符預期，結盟關係於今年破裂，薩拉日前甚至發布影片，以國罵怒斥小馬可仕夫婦和羅慕德斯。

羅慕德斯是小馬可仕的表弟，他所領導的眾議院，正透過聽證會調查薩拉的辦公室是否不當使用機密經費；薩拉指稱這是眾議院親馬可仕派系對她的政治迫害，意在為彈劾她鋪路。

菲律賓總統與副總統是由選民分別選出，因此總統與副總統經常屬於不同黨派，也時傳不和，嚴重時甚至引發政治動盪。