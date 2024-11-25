我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

首用攻擊型無人機空襲 真主黨鎖定以色列軍情基地

編譯中心／綜合24日電
特拉維夫市郊有汽車被燒毀，多幢建築被擊中。（美聯社）
特拉維夫市郊有汽車被燒毀，多幢建築被擊中。（美聯社）

黎巴嫩政治和軍事組織「真主黨」表示，他們朝以色列大城特拉維夫郊區的以國軍事情報基地發射飛彈，這是特拉維夫及其附近地區24日第二度遭遇這類攻擊。

中央社引述法新社報導，真主黨（Hezbollah）在聲明中表示，真主黨戰士朝特拉維夫（Tel Aviv）郊區的格利洛特基地（Glilot base）發射大量飛彈。格利洛特基地是8200軍情部隊的總部。

真主黨在稍早發布的聲明中稱，他們「首度使用攻擊型無人機群，對（以色列南部的）阿什杜德（Ashdod）海軍基地發動空襲」，並接連使用先進飛彈及攻擊型無人機群，對特拉維夫的「軍事目標」採取行動。聲明稱，真主黨向特拉維夫市郊的格利洛特基地發射大量火箭彈，該基地是以軍8200軍事情報部隊的總部。

色列軍方表示，真主黨24日向以國發射約160枚砲彈，目標是特拉維夫地區和以色列南部。特拉維夫市郊附近的佩塔提克瓦有數輛汽車被燒毀，多幢建築有被彈片擊中痕跡。

另據黎巴嫩衛生部指出，以色列23日清晨空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）市中心，迄今至少造成20人喪命、66人受傷。

路透報導，這是以色列今年9月開始攻擊伊朗支持的黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）以來，貝魯特市中心遭受的傷亡最慘重空襲之一。

黎巴嫩安全部門一名消息人士指稱，貝魯特一棟8層樓建築遭到4枚飛彈擊中，其中包括用來打擊地下目標的掩體穿透型飛彈。

黎巴嫩安全部門一位消息人士告訴法新社，以色列的空襲鎖定真主黨一名高層人物，但消息人士未提及他的名字。

黎巴嫩南部儘管存在政府軍，但實際上受伊朗撐腰的真主黨控制。真主黨不僅是擁有重型武器的軍事組織，也是黎巴嫩最強大的政治勢力。

真主黨 黎巴嫩 以色列

上一則

「來得太少太晚」不滿氣候融資額 開發中國家：侮辱

下一則

FT：俄招募數百葉門傭兵 法外長：烏可用法國長程飛彈

延伸閱讀

以色列領空破防 真主黨250枚火箭雨釀6傷 和談進度各說各話

以色列領空破防 真主黨250枚火箭雨釀6傷 和談進度各說各話
真主黨朝特拉維夫郊區大量射彈 鎖定以色列軍情基地

真主黨朝特拉維夫郊區大量射彈 鎖定以色列軍情基地
以色列轟炸黎巴嫩貝魯特 美聯社再拍到死神降臨瞬間

以色列轟炸黎巴嫩貝魯特 美聯社再拍到死神降臨瞬間
黎巴嫩首都遭以軍攻擊後學校停課 加薩再遇襲共20死

黎巴嫩首都遭以軍攻擊後學校停課 加薩再遇襲共20死

熱門新聞

巴西第一夫人姜嘉昨天在一場20國集團（G20）活動中，罵「馬斯克，X你的」。（擷自X@Metrópoles）

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

2024-11-17 13:23
阿富汗一處軍事基地上空，一群不明飛行物體遭到飛彈瞄準擊中後竟然毫髮無傷。（截自X@MarioNawfal）

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

2024-11-17 11:00
烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi，右）。（中央社）

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

2024-11-21 14:26
拜登總統。(歐新社)

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

2024-11-17 14:39
瑞典民防部印製「如果危機或戰爭來臨」的小冊子，發放數百萬冊給民眾，顯示俄烏戰事升級令周邊國家緊張。(歐新社)

俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰

2024-11-20 22:24
傳俄國總統普亭（左）對與美國總統當選人川普討論烏克蘭停火協議持開放態度。（美聯社）

要讓步了？路透：普亭對與川普達成停火協議持開放態度

2024-11-20 05:14

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」