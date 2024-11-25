首用攻擊型無人機空襲 真主黨鎖定以色列軍情基地

特拉維夫市郊有汽車被燒毀，多幢建築被擊中。（美聯社）

黎巴嫩 政治和軍事組織「真主黨 」表示，他們朝以色列 大城特拉維夫郊區的以國軍事情報基地發射飛彈，這是特拉維夫及其附近地區24日第二度遭遇這類攻擊。

中央社引述法新社報導，真主黨（Hezbollah）在聲明中表示，真主黨戰士朝特拉維夫（Tel Aviv）郊區的格利洛特基地（Glilot base）發射大量飛彈。格利洛特基地是8200軍情部隊的總部。

真主黨在稍早發布的聲明中稱，他們「首度使用攻擊型無人機群，對（以色列南部的）阿什杜德（Ashdod）海軍基地發動空襲」，並接連使用先進飛彈及攻擊型無人機群，對特拉維夫的「軍事目標」採取行動。聲明稱，真主黨向特拉維夫市郊的格利洛特基地發射大量火箭彈，該基地是以軍8200軍事情報部隊的總部。

色列軍方表示，真主黨24日向以國發射約160枚砲彈，目標是特拉維夫地區和以色列南部。特拉維夫市郊附近的佩塔提克瓦有數輛汽車被燒毀，多幢建築有被彈片擊中痕跡。

另據黎巴嫩衛生部指出，以色列23日清晨空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）市中心，迄今至少造成20人喪命、66人受傷。

路透報導，這是以色列今年9月開始攻擊伊朗支持的黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）以來，貝魯特市中心遭受的傷亡最慘重空襲之一。

黎巴嫩安全部門一名消息人士指稱，貝魯特一棟8層樓建築遭到4枚飛彈擊中，其中包括用來打擊地下目標的掩體穿透型飛彈。

黎巴嫩安全部門一位消息人士告訴法新社，以色列的空襲鎖定真主黨一名高層人物，但消息人士未提及他的名字。

黎巴嫩南部儘管存在政府軍，但實際上受伊朗撐腰的真主黨控制。真主黨不僅是擁有重型武器的軍事組織，也是黎巴嫩最強大的政治勢力。