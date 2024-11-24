約一成歐盟GDP依賴衛星導航 歐盟太空計劃局開放參觀

歐盟太空計劃局（EUSPA）成立20週年，位於布拉格總部開放參觀。EUSPA資深公關專員表示，EUSPA的核心計畫是「伽利略」衛星導航系統，更有報告顯示約10%的歐盟GDP仰賴伽利略定位服務。（歐新社）

歐盟太空 計劃局（EUSPA）成立20週年，位於布拉格總部開放參觀。EUSPA資深公關專員表示，EUSPA的核心計畫是「伽利略」衛星導航系統，更有報告顯示約10%的歐盟GDP仰賴伽利略定位服務。

為慶祝歐盟太空計劃局成立20週年，位在捷克首都布拉格的總部22日和23日舉辦開放日，一系列活動包含互動體驗，例如模擬擴增實境、密碼遊戲與尋寶挑戰，EUSPA的專家也向大眾展示太空計畫如何融入生活中。

歐盟太空計劃局執行總監達科斯塔（Rodrigo da Costa）表示：「這是一次難得的機會，讓人們親身體驗EU太空計畫如何影響我們的日常生活，並了解太空科技的未來。」

歐盟太空計劃局資深公關專員梅納（Marie Ménard）告訴中央社記者，歐盟太空計劃局2004年成立，總部自2012年遷至捷克首都布拉格營運。梅納解釋：「當我們從一個聯合計畫執行機構，轉變為一個正式的歐盟監管機構時，根據歐盟的慣例，這類機構需遷離布魯塞爾。」

梅納回憶，當時歐盟委員會為此發起一次公開徵選，歐洲各大城市參賽競爭，在評估各地的設施、交通便利性、安全性等之後，布拉格脫穎而出。

歐盟太空計劃局的核心計畫是「伽利略」（Galileo），此為歐洲自主開發的全球導航衛星系統，為成員國提供高精準的定位服務。

梅納表示，歐盟委員會的一項研究顯示，約有10%的歐盟國內生產毛額（GDP）依賴衛星導航定位服務，「獨立性和主權對歐盟至關重要。我們希望確保服務的準確性僅依賴歐盟成員國，而不是第三方國家」，以此來替代美國的全球衛星定位系統（GPS）。

伽利略目前已在軌道上運行32顆衛星，並預計2025年再發射兩顆新衛星。梅納說：「這系統已成為日常生活一部分，無論是交通、農業、基礎設施或搜救功能，都依賴伽利略的精準定位。」

梅納指出，歐盟太空計劃局的重要工作之一是促進歐盟太空技術的市場應用，讓更多行業能從「伽利略」、「歐洲地球同步衛星導航增強服務系統」（EGNOS）和「哥白尼」（Copernicus）計畫中受益。

梅納表示：「我們有15個主要市場，包括農業、運輸、航空、保險與氣候變化等。」歐盟太空計劃局每兩年發布市場報告，為企業和相關行業提供市場趨勢指引。

現場報告指出，歐洲超過500個機場依賴EGNOS，在低能見度下提供安全的降落服務，確保航空運輸的安全性。伽利略與EGNOS幫助海上船隻更節能與高效率航行，系統也被整合進無人機中以利其精準導航與飛行。

此外，今年9月鮑里斯氣旋為中歐帶來大量降雨，導致大規模洪水 氾濫，哥白尼小組緊急繪製受災地區的詳細地圖。哥白尼系統也被廣泛應用在監測和預防植被侵占、山體滑坡等可能危及列車安全運行的風險，以及監測火山噴發的影響。

記者提問這些系統是否也被運用在俄烏戰爭中，梅納表示，目前可能還沒有，仍在發展中。她介紹，伽利略的一項特殊服務為「公共監管服務」（Public Regulated Service, PRS），專門提供給政府用戶，包含軍方，但如何使用由成員國自行決定。

目前，歐盟太空計劃局布拉格總部有約300名員工，來自26個歐盟國家。談及未來發展，梅納表示，歐盟太空計劃局將繼續擴大在安全、創新和市場應用領域的專業能力。