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直擊全球塑膠公約／當大海遇上塑膠 釜山的永續雄心

記者邱怡瑄／釜山即時報導
全球塑膠公約第五次談判25日在釜山舉行，會場外放置一座肚子裡塞滿塑膠垃圾的巨大鯨魚裝置藝術，彰顯聯合國大會2022年決議設立公約「解決海洋汙染」的環保理念。（特派記者侯永全／釜山攝影）
全球塑膠公約第五次談判25日在釜山舉行，會場外放置一座肚子裡塞滿塑膠垃圾的巨大鯨魚裝置藝術，彰顯聯合國大會2022年決議設立公約「解決海洋汙染」的環保理念。（特派記者侯永全／釜山攝影）

海天一線的遼闊美景，是許多人提到南韓釜山時，腦中會浮現的畫面。《全球塑膠公約》第五輪談判會議（INC-5）25日在釜山開跑，最終公約將在接下來七天會議中定案。INC-5會場外的標誌物是一隻肚子塞滿塑膠垃圾的巨大鯨魚，既彰顯聯合國大會2022年決議設立公約時「解決海洋汙染」的初衷，也凸顯釜山的海洋城市特色。

釜山近年舉辦多場國際海洋廢棄物研討會，去（2023）年各國爭取舉辦2030年世界博覽會期間，南韓總統特使張成民更在非洲氣候峰會喊出釜山世博「將不會使用一次性塑膠」。不過最終由沙烏地阿拉伯拿下該屆世博會主辦權。

如今看來，釜山十分關注環境問題，曾在台出版《翻轉首爾》一書、目前住在釜山的作家郭奎煥認為，這與釜山過去飽受老舊工業區汙染的歷史有關。郭奎煥提到，位於洛東江下游的釜山西部過去發生不少空氣和水汙染事件，直到2000年代中期因應工業區環境管理標準提高、政府實施大規模洛東江水質改善計畫等，情況才有改善。

以人口來看，釜山是南韓僅次首爾的第二大都市，但從高齡化、孤獨死、青年人口等標準來看，釜山也是負面指標成長最快的城市之一，發展遠遠落後首爾、仁川在內的首都圈。郭奎煥認為，這驅使釜山在2000年代以後發展績效較快、也能改善城市形象的領域，最具代表的是文化、觀光業，及爭取參與國際活動，這些都能轉化為釜山政府在政治與經濟能量上的基石。

郭奎煥也提到，將自身優勢和永續議題結合是韓國所有城市近年趨勢，並非釜山獨有，正因塑膠汙染和大海息息相關，釜山政府才更積極投入跟塑膠相關領域，也被南韓政府選定「塑膠再利用研究園區」的所在地，該園區預計2026年完工。

釜山靠海，與《全球塑膠公約》解決海洋塑膠汙染的初衷相呼應；作為INC-5主辦方，南韓政府對塑膠的態度也備受外界關注。綠色和平首爾辦公室減塑專案負責人金娜拉說，南韓政府面對塑膠議題多把重心放在下游回收和廢棄物管理，前幾輪談判對塑膠生產沒有明確表態，直到11月環境部長金琓燮才在記者會上表示「若要解決塑膠問題，必須著手減少塑膠生產」。

但那次公開談話後，南韓環境部還沒有進一步作為。近40個國家陸續在第四輪談判會議（INC-4）後簽署「釜山之橋—原生塑膠宣言」，這份宣言明確支持塑膠減產，南韓並未加入。包括「根除塑膠聯盟」在內的南韓環團多次呼籲政府採取積極行動，以在談判會議中展現領導力，支持制定強而有力的《全球塑膠公約》。

全球塑膠公約第五次談判25日在釜山舉行，會場外放置一座肚子裡塞滿塑膠垃圾的巨大鯨...
全球塑膠公約第五次談判25日在釜山舉行，會場外放置一座肚子裡塞滿塑膠垃圾的巨大鯨魚裝置藝術，並開放民眾參觀。（特派記者侯永全／釜山攝影）

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