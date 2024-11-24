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看德國提前大選 梅克爾：典型男性

編譯中心／綜合23日電
德國國會選舉進入倒數100天，圖為現任總理蕭茲（左）與前總理梅克爾（右）今年5月在一場國宴上比肩而坐。（美聯社）
德國國會選舉進入倒數100天，圖為現任總理蕭茲（左）與前總理梅克爾（右）今年5月在一場國宴上比肩而坐。（美聯社）

德國國會選舉進入倒數100天，各黨總理候選人名單逐漸明朗，社民黨（SPD）預計25日提名現任總理蕭茲為候選人。德國前總理梅克爾（Angela Merkel）22日在專訪中說，德國總理引領憲法機構聯邦政府，「他的內閣有尊嚴，而這應該被貫徹」。

德國聯邦議院正值明年度總預算審議期，德國聯邦政府三黨聯合的執政內閣因憲法規定的債務煞車機制出現歧見。蕭茲（Olaf Scholz）6日開除時任財政部長林德納（Christian Lindner）。

蕭茲在聲明中說，他與林德納缺乏繼續合作的信任基礎，並批評林德納「小氣」。林德納則反擊表示，蕭茲強迫他「違背就職宣言」。

德國在東西德統一後，首次出現的三黨執政聯合內閣因此走入歷史，原規畫明年9月舉辦的國會選舉也因此提前至明年2月。

對此，明鏡周刊問梅克爾：「如何看待這齣劇？」梅克爾說：「我直接想到：男人！」明鏡接著詢問梅克爾：「什麼是典型的男性化？」梅克爾說：「例如把事情個人化。這在政治上應該盡可能避免。」

明鏡周刊說，輿論反應「蕭茲終於展現領導力」。梅克爾回答，「當然，當你走出自己，並且展現清楚邊界，這對所屬團隊來說永遠是很棒的」，但這樣的效果不會持續太久，「這也是我在這裡觀察到的」。

梅克爾說：「當我們的總理如此失控時，有些人認為，『天啊！我們國家現在到底多糟糕？』。」

根據德國公共廣播聯盟民調顯示，高達76%德國選民不滿意蕭茲，滿意者占21%。

與蕭茲同黨的國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）21日宣布，他不願出任社民黨的總理候選人。雖然根據一項黨內民調顯示，佩斯托瑞斯獲得82%的支持率，大勝蕭茲的58%。佩斯托瑞斯強調，總理蕭茲是一位傑出的總理，黨須團結以爭取蕭茲連任。

蕭茲 德國 梅克爾

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