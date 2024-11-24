「拒絕更多塑膠」上千人釜山大遊行 呼籲制定公約

1123減塑大遊行23日在會議舉辦場所BAXCO外圍登場，現場擺放用大量廢棄塑膠玩具製作的海洋生物模型。（記者侯永全／釜山攝影）

「全球塑膠公約」25日將在南韓 釜山展開最後一輪談判（INC–5），來自世界各地的團體和民眾23日齊聚釜山，上街高喊「拒絕更多塑膠（NO MORE PLASTICS ）」。超過1500人參與遊行，呼籲各國談判代表制定強而有力的「全球塑膠公約」。

全球塑膠公約自2022年聯合國 環境大會決議後開啟討論，並規畫五次談判會議，釜山是表定最後一次會議。多個南韓環團組成的「根除塑膠聯盟」和「釜山塑膠行動」及國際倡議團體「擺脫塑縛」（Break Free from Plastic）23日共同舉辦「1123釜山塑膠大遊行」。

遊行提出5大訴求，包括停止使用一次性塑膠用品、拒絕把減塑重心放在無法「治本」的回收、塑膠減產、監管塑膠中的有毒化學物質及公正轉型。

「一次性塑膠生產只需五秒鐘，使用僅五分鐘，分解要500年。」釜山塑膠行動成員盧延錫說，每年全球生產的4億噸塑膠中，僅9%被回收，超過2000萬噸廢棄塑膠物流入河川和海洋，研究更顯示人腦都能檢測 出微塑膠。