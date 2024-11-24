2大家族公開決裂 菲副總統稱雇殺手：若遭刺殺滅口總統

菲律賓副總統薩拉（左）和總統馬可仕（右）2022年6月30日在就職典禮上。 （路透資料照片）

菲律賓副總統薩拉23日一早在記者會指稱，她已交待一名殺手，要是她遭暗殺，就去追殺菲國總統小馬可仕夫婦及小馬可仕的表弟、菲國眾議院 議長羅慕德斯。對此，菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）發布聲明，稱總統府衛隊已採取立即性的適當行動，回應針對總統的人身安全威脅。

薩拉還在說，菲國正步向地獄，「因為我們由一個不懂如何當總統的人領導，此人還是個騙子」。對此，菲國總統府衛隊已採取立即與適當行動。薩拉是菲國前總統杜特蒂 之女，曾關係良好的馬可仕和杜特蒂兩大家族，在小馬可仕、薩拉前年搭檔並各自當選正、副總統後逐漸交惡。

薩拉今年6月辭去馬可仕政府的內閣職務，但是保留了副總統職位。不過這也標誌著導致馬可仕在2022年大選中高票選任的兩大政治家族所結成的強大聯盟已經結束。

薩拉與她父親杜特蒂一樣，以發言及作風強悍而著稱。她10月間曾揚言，如果馬可仕家族繼續對她進行政治鬥爭，她將把老馬可仕的遺體從墓中挖出，丟到南海。

觀察家認為，兩家族對美中的政治立場不同以及政治利益分配不符預期，是主要原因。兩大家族在菲國外交政策和掃毒等議題上分歧。菲國總統一任六年、不得連任，馬可仕預定2028年卸任，5月舉行的菲國期中選舉 ，被視為他支持度的風向球，以及他鞏固權力與布局接班人的機會。

路透分析，此事暴露出馬可仕和杜特蒂這兩個菲律賓最有權勢的政治家族的分歧愈來愈大、愈來愈公開化。

菲律賓大學政治學教授基恩‧恩西納斯-法蘭哥（Jean Encinas-Franco）表示，薩拉的強硬表態可能不會影響到她所受到的政治支持，「實際上，這類強硬的措辭會使她受到她父親支持者更大的喜愛。」

美聯社說，在菲律賓政府高層政治分裂公開化之際，菲律賓武裝部隊總參謀長羅密歐·布勞納（Romeo Brawner）發表聲明，強調菲律賓16萬軍人將保持政治中立，「絕對尊重我們的民主體系和民選機制」。