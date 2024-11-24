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印張登機證要收20元 5廉航遭西班牙開罰1.86億

編譯中心／綜合23日電
瑞安航空飛機。（路透資料照片）
瑞安航空飛機。（路透資料照片）

五家歐洲廉價航空公司因濫收額外費用，被西班牙政府於處以歷來最高罰款，共達1.79億元（歐元，下同，約1.86億美元）。其中，瑞安航空（Ryanair）被罰款最高，金額達1.08億歐元，其他被罰航空公司包括易捷航空（EasyJet）、伏林航空（Vueling）、挪威穿梭航空（Norwegian）及維羅提航空（Volotea）。

根據西班牙消費者權益部，伏林航空罰款3900萬歐元；易捷航空罰款2900萬歐元；挪威穿梭航空罰款160萬歐元；維羅提航空罰款120萬歐元。

西班牙消費者權益部指出，這些費用不透明且誤導消費者，妨礙了旅客做出明智的選擇，且造成價格比較上的困難。瑞安航空被特別指控違反多項消費者保護法，包括對大型手提行李收取過高的託運費、收取不合理的選座費，以及在機場列印登機證時徵收高額費用。

瑞安航空還要求乘客在規定時限前上網報到，錯過期限者在機場櫃檯報到會被收取人工處理費。

消費者權益部表示，對這些違規行為將加強禁止，並要求航空公司停止相關濫收費用的行為。罰款金額是依照各家航空公司的非法行為計算而來。

瑞安航空對此表示強烈反對，批評西班牙的裁決「不合理」，並計畫上訴至歐盟法院。易捷航空和挪威穿梭航空也表達了將上訴的意圖。

西班牙當局今年5月即宣布開罰措施，在聽取業者訴願並駁回後，確定開罰，各家開罰金額是依據其「非法行為」計算而得。

西班牙消費者事務與博弈秘書長巴拉根（Andrés Barragán）則強烈捍衛政府的決策，指在機場印製登機證需收取20歐元（約20.84美元）的費用，是明顯濫用行為，這一問題不僅在西班牙存在，也蔓延至歐盟其他國家。

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