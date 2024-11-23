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金正恩嗆美國挑釁「讓朝鮮半島核戰一觸即發」

編譯中心╱綜合22日電
北韓領導人金正恩(右)21日指控美國讓朝鮮半島面臨核戰風險；圖為2019年6月30日，金正恩和時任美國總統的川普在板門店握手。(美聯社)
北韓領導人金正恩(右)21日指控美國讓朝鮮半島面臨核戰風險；圖為2019年6月30日，金正恩和時任美國總統的川普在板門店握手。(美聯社)

北韓領導人金正恩21日指控美國加劇緊張局勢和挑釁，提升區域局勢緊張，朝鮮半島從未面臨如同現在的核戰風險。

北韓官方媒體朝中社報導，金正恩21日在首都平壤舉行的武器裝備展發表談話，美國及其同盟國家以惡毒的姿態進行對抗，令朝鮮半島前所未有地出現危險和尖銳的對峙，核戰爭一觸即發。

金正恩說，已竭盡全力與美國協商，但結果只證明華府不會改變對平壤的侵略和敵對政策，目前朝鮮半島的極端局勢，也非由誤解所導致，只要侵害北韓主權的勢力仍然存在，北韓就必須因應安全環境需求，繼續推動各種武器裝備升級，以消除威脅和捍衛國家。

川普長期來不斷吹噓他與金正恩的交情，10月還曾表示，兩國「原本會爆發核戰，造成數百萬人喪生」，但由於他和金正恩建立的友誼得以阻止這場戰爭。

北韓官媒至今尚未公開提及川普將重返白宮。

金正恩發表演說之際，國際社會對北韓與俄羅斯間日益深化的軍事合作提出批評，北韓已派遣1萬多名士兵前往支持對烏克蘭戰役。

另據自由亞洲電台報導，美國眾議院外交委會共和黨籍主席麥考爾（Michael McCaul）21日出席華府智庫大西洋理事會座談會時，披露北韓士兵因不熟悉如何操作無人機，導致一架無人機意外墜毀於部隊中，釀成戰友傷亡的事故。

麥考爾在會上談到了俄羅斯侵略烏克蘭對美國利益構成的威脅，並強調俄國、中國、伊朗與北韓已經構成強大的聯盟。

話鋒一轉，他提到就算北韓派遣精銳之師前往俄國，但雙方語言不通，北韓士兵也未接受完整訓練，彼此整合的問題始終存在。此外，鑒於北京不樂見北韓出兵赴俄，金正恩此舉只會加深中俄之間的矛盾。

英國BBC報導，根據位於英國的非營利組織「開源情報中心」的衛星影像分析，俄羅斯自今年3月以來，已經供應北韓超過100萬桶石油

英國專家表示，這些石油是對平壤運送武器和部隊給莫斯科以幫助在烏克蘭戰事的一種報償；然而這些行動已經違反了聯合國的制裁，相關制裁禁止出售石油給北韓，以避免北韓進一步發展核子武器。

根據衛星影像顯示，在過去8個月，有超過12艘北韓油輪抵達俄羅斯遠東地區碼頭共43次，這些油輪抵達時是空的，但離開時幾乎滿載。

據報導，北韓是全世界唯一不被允許在公開市場購買石油的國家。

北韓領導人金正恩(右)21日指控美國讓朝鮮半島面臨核戰風險；圖為2019年6月3...
北韓領導人金正恩(右)21日指控美國讓朝鮮半島面臨核戰風險；圖為2019年6月30日，金正恩和時任美國總統的川普在板門店見面。（美聯社）

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