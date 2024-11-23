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川普揚言驅逐無證客 墨西哥總統：將接收本國人

編譯中心╱綜合22日電
墨西哥總統薛恩鮑姆表示，如果川普大規模驅逐無證客，墨西哥計畫接收被美方驅逐的墨西哥人。(路透)
墨西哥總統薛恩鮑姆表示，如果川普大規模驅逐無證客，墨西哥計畫接收被美方驅逐的墨西哥人。(路透)

墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)21日表示，如果美國總統當選人川普大規模驅逐非法居住在美國的移民，墨西哥計畫接收被美方驅逐的墨西哥人。

路透報導，薛恩鮑姆說道，墨西哥也打算向明年1月上任的川普政府表明，大規模驅逐是沒有必要的，並要強調旅美墨西哥人的重要性，包括他們繳稅的價值。

她指出：「我們將接收墨西哥人，而且我們對此事有一項計畫，不過在此之前，我們會致力證明，他們（美國）無須驅逐我們在邊境彼端的同胞…相反的，他們甚至有利於美國經濟。」

今年10月就任墨西哥總統的薛恩鮑姆提到，移民不該被視為「罪犯」，並強調處理移民議題時人權的重要性。

薛恩鮑姆表示，她會向川普提出以「人道方法」控管移民的治本之道。

非營利組織司法觀察（Judicial Watch）日前於「真實社群」（TRUTH Social）發文稱，川普準備上任後頒布緊急狀態，動用軍事資源遣返無證移民。將二度入主白宮的川普18日以「沒錯」（TRUE！！！）回應該貼文。

有媒體報導，川普列為優先遣返的對象包括法院已經發下驅逐令的無證移民、有犯罪紀錄的無證移民以及無證中國役齡男子。預估每年驅逐出境的人數可能會達到100萬人。

與此同時，兩支移民車隊正從墨西哥南部前往美國邊境，其中一支是20日出發。另一支車隊兩周前從南部城市塔帕珠拉(Tapachula)出發，繼續向邊境前進，不過移民官員表示，車隊規模較最初的3000人相比已大幅減少。

社群媒體上流傳的照片顯示，墨西哥國家衛隊(National Guard)與移民對峙，並試圖阻止車隊向北移動。

移民 墨西哥 川普

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