全球最高女215cm同框最矮女62.8cm 相聚倫敦喝茶

全球最高與最矮的女性魯梅薩(後、右)和喬蒂(前、左)，在英國倫敦相聚喝下午茶。（取材自guinnessworldrecords.com）

金氏世界紀錄日前舉行慶祝活動，邀請全球最高與最矮的女性在英國倫敦相聚喝茶，其中最高女性身高逾215公分、最矮女性僅62.8公分，兩人雖然相差逾150公分，但相處起來相當溫馨融洽。

WATCH: The world’s tallest woman, Rumeysa Gelgi, met the shortest woman, Jyoti Amge, as the two celebrated Guinness World Records Day in London pic.twitter.com/DkfNc8Czz3 — Reuters Asia (@ReutersAsia) 2024年11月21日

金氏世界紀錄20日發布聲明，來自土耳其 、身高達215.16公分的魯梅薩（Rumeysa Gelgi）與來自印度、身高僅62.8公分的喬蒂（Jyoti Amge），在倫敦薩伏依飯店（Savoy Hotel）相見歡。

魯梅薩表示，兩人雖然身高差距達152公分，但擁有許多共同點，像是都喜歡化妝、護理和珠寶及美甲，由於身高差距，有時很難進行眼神交流，但不影響聊天。喬蒂補充說，很高興見到同樣是紀錄保持者的魯梅薩。

現年27歲的魯梅薩是來自土耳其的網頁設計師，2021年獲得全球最高女性稱號。由於罹患罕見疾病韋弗綜合症（Weaver Syndrome），導致生長快速且骨骼畸形，是全球第27例病例。此外，魯梅薩也保持全世界擁有最大手掌（24.93公分）、最長後背（59.9公分）和最長耳朵（9.58公分）的紀錄保持人。

全球最高與最矮的女性魯梅薩(右)和喬蒂(左)，在英國倫敦相聚喝下午茶。（取材自guinnessworldrecords.com）