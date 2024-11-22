死者有美國公民 寮國假酒中毒案累計6名外國遊客身亡

寮國萬榮以夜生活吸引許多背包客前來，最近接來爆出假酒奪命案，累計6人死亡。(美聯社)

寮國假酒奪命案持續延燒，多名背包客疑因誤飲假酒而導致甲醇中毒，目前累計已有6人身亡。

寮國萬榮（Vang Vieng）深受背包客歡迎，經常吸引大批年輕人聚集體驗來這裡體驗狂歡夜生活，最近接連有6名分別來自澳洲 、英國、丹麥與美國的外國遊客，疑似因甲醇中毒身亡。

據了解，許多死者才10幾歲或20歲出頭，都是入夜在萬榮外出玩樂後感到身體不適。

CNN報導，最新2名受害者為來自澳洲的19歲女子瓊斯（Bianca Jones）和鮑爾 斯（Holly Bowles），兩人相繼於21日和22日死亡。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，兩人的死亡對於每個父母來說都是「最可怕的噩夢」。瓊斯和鮑爾斯的家人對他們的去世深感悲痛，並呼籲寮國當局盡快查明事件真相。

此前，英國28歲女律師西蒙（Simone White）、1名美國公民 和2名丹麥公民都因疑似甲醇中毒身亡。

美國國務院證實該國有公民在萬榮死亡，但未說明死因，稱將密切監控局勢並提供領事協助。丹麥外交部先前也曾表示，2名分別為19歲和20歲的丹麥女性在寮國死亡，同樣也未透露細節。

儘管多國外國政府持續發出警告，警惕誤飲假酒，但寮國至今仍未發布官方聲明回應。

寮國官方通訊社22日證實，2名丹麥女性公民和1名美國公民於13日在萬榮身亡，死因疑似飲用受汙染的酒精飲料，詳細仍有待調查，預計很快就會發布官方聲明。

美聯社引用當地警員和旅館工作人員消息報導，警方22日拘留背包客入住的旅館經理和老闆，但目前尚未提出任何指控。