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全球第22大富豪、印度富商集資行賄2.5億 遭美拘控

編譯劉忠勇、陳苓／綜合21日電
印度億萬富豪阿達尼涉嫌行賄以取得太陽能合約，向美國投資人募資時卻陳述不實，遭美國檢方起訴。（美聯社）
印度億萬富豪阿達尼涉嫌行賄以取得太陽能合約，向美國投資人募資時卻陳述不實，遭美國檢方起訴。（美聯社）

印度億萬富豪阿達尼（Gautam Adani）涉嫌行賄以取得太陽能合約，向美國投資人募資時卻陳述不實，遭美國檢方以證券詐欺在內五項罪名起訴，此事震撼印度。阿達尼集團的股票和債券，21日聞訊暴跌，整體市值驟減270億美元，印度大盤則陷入修正。

阿達尼集團的旗艦業者「阿達尼企業」21日下殺22.61%， 阿達尼港口暴跌13.57%，導致印度股市Nifty 50指數收低。

該集團否認美方指控，表示將尋求法律追索權，但突然取消價值6億美元的發債案。

紐約布魯克森檢察官聲稱，阿達尼在內的被告涉嫌支付印度政府官員超過2.5億美元，換取太陽能合約有利的條件，但向美國投資人募款時，卻隱瞞此事。事件涉及美國投資人或市場時，美國法律允許聯邦檢察官追查外國的貪汙指控。

印度主要反對黨指稱阿達尼違反印度和美國法律，要求國會啟動調查，加以逮捕。

阿達尼與印度總理莫迪交情甚篤，兩人皆來自古茶拉底邦。根據富比世（Forbes）的資料，62歲的阿達尼身價前一天高達698億美元，為全球第22大富豪，並為亞洲第二大富豪，但他個人身家21日蒸發逾100億美元。

起訴案對印度商界和政界將有深遠影響，阿達尼集團在印度的營運範圍廣泛，從機場到發電廠都有。該集團也是莫迪打造國內基礎設施、擴大地緣政治影響力的重要夥伴。川普明年初重返白宮後，新任命的司法部長可能會牽動訴訟發展，或許會永遠改變阿達尼的抱負、以及他和印度政府的關係。

印度 投資 富比世

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