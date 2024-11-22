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德媒揭烏用這些偽裝手段 僅花30萬炸毀200億北溪管線

編譯中心／綜合21日電
北溪管線爆炸案 烏克蘭精心布局。（製表／羅方妤）
北溪管線爆炸案 烏克蘭精心布局。（製表／羅方妤）

德國明鏡周刊調查發現，2年前震驚全歐的北溪天然氣管線爆炸案，是由烏克蘭安全部門爆破小組策畫執行，僅花費30萬美元，就讓造價近200億美元的海底管線癱瘓。

2022年9月26日，從俄羅斯經波羅的海海底到德國的北溪一號和北溪二號天然氣管線遭炸毀，震驚全歐。明鏡周刊調查團隊深入歐洲多國情報機構，訪談情報人員與專家，並租借做案用同型帆船模擬爆破小組行動過程。

調查發現，這起由烏克蘭安全部門策畫、代號為「直徑」的歐洲史上規模最大海底基礎設施破壞行動，花費僅30萬美元。做案的烏克蘭爆破小組有12名成員，包括潛水員、軍人及平民，他們經烏克蘭安全部門長期訓練，部分成員與美國中央情報局（CIA）有密切聯繫。

爆破小組事先在基輔郊區一處湖泊多次演練，測試炸彈和潛水過程。執行任務當天，烏克蘭小組使用一艘名為「Andromeda」的租賃帆船作為基地，從德國東北部港口出發，將偽裝成壓縮空氣瓶的炸彈運往波羅的海北溪天然氣管線目標地點。

潛水員使用聲納在海中尋找管線位置，並以「標記繩」確定炸彈安裝點。炸彈由一名退休爆破專家設計，內部填充高性能水下炸藥，能有效穿透天然氣管線的鋼材和混凝土外殼。

執行任務的1名潛水員表示，雖經多次演練，過程仍出現不少失誤，如爆炸裝置未能固定、水下視線不佳一度無法順利找到管線。小組最終仍成功安裝6顆炸彈引爆，造成「北溪一號」A管線及B管線各被炸斷200多公尺；「北溪二號」A管線10公尺，對管線系統造成毀滅性影響，使俄羅斯無法繼續向歐洲輸送天然氣。

以當前俄國遭歐盟制裁、雙邊關係緊繃的狀況而言，營運管線的大股東俄國天然氣公司短期內很難動手修復。

對烏克蘭而言，破壞北溪管線，能讓俄羅斯無法外銷天然氣賺取侵略烏克蘭的軍費，也能削弱歐洲各國對俄羅斯天然氣的依賴，有利說服歐盟堅定支持烏克蘭。不過，此案發生後歐洲天然氣價格應聲上漲12%，德國更出現嚴重能源危機，對德國經濟衝擊持續至今。

2022年，連結德國和俄羅斯、經波羅的海海底的北溪一號和北溪二號天然氣管線遭炸藥...
2022年，連結德國和俄羅斯、經波羅的海海底的北溪一號和北溪二號天然氣管線遭炸藥破壞，震驚全歐。（美聯社）
圖為之前北溪管線中的北溪二號遭破壞而外洩大量天然氣。（路透）
圖為之前北溪管線中的北溪二號遭破壞而外洩大量天然氣。（路透）

天然氣 烏克蘭 德國

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