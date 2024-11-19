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新加坡總理黃循財與川普通話 盼與美深化互信合作

中央社／新加坡19日專電
新加坡總理黃循財表示，他與美國總統當選人川普通話祝賀他勝選，期待星、美在互信基礎上與川普及他的團隊合作、深化雙邊關係。圖為黃循財7月到新加坡國家圖書館出席活動。（中央社）
新加坡總理黃循財表示，他與美國總統當選人川普通話祝賀他勝選，期待星、美在互信基礎上與川普及他的團隊合作、深化雙邊關係。圖為黃循財7月到新加坡國家圖書館出席活動。（中央社）

新加坡總理黃循財今天表示，他與美國總統當選人川普通話祝賀他勝選，期待星、美在互信基礎上與川普及他的團隊合作、深化雙邊關係。黃循財日前呼籲，美中應保持接觸，減少誤會、意外和誤判風險。

黃循財在巴西出席20國集團（G20）峰會，今天在社群平台X發文表示與川普（Donald Trump）通話，恭喜川普大選獲勝。

黃循財指出，新加坡與美國的夥伴關係穩固且充滿活力，並以深厚的互信和共同利益為基礎，期待與川普和他的團隊合作、深化雙邊關係。

有關美星自由貿易協定，他曾表示，期待進一步與美方新一屆政府合作，並指出，希望美國更活躍地參與東南亞經濟，包括促成美國跨國企業加強對區域的投資與貿易。美國持續參與這個地區的事務非常重要，對東南亞而言，美國所提供的安全保障尤其關鍵，雖然新加坡非美國盟友，但彼此為安全合作夥伴。

聯合早報報導，黃循財在結束秘魯訪問行程時，就美中關係議題回應隨行媒體提問。他說，美中關係面臨更大挑戰，彼此之間存在猜疑和不信任。美國認為中國的崛起不符合他們的國家利益，並把中國視為戰略競爭對手；中國則認為美國正在採取行動圍堵和壓制中國崛起。

黃循財在報導中表示，美國總統拜登（Joe Biden）政府執政期間，和中國國家主席習近平持續在領導人層面保持接觸，並設置了防護欄，防止兩國關係走向無法挽回的不歸路。

川普在競選期間曾揚言將中國商品關稅提高到60%，引起各界高度關切。黃循財說，希望川普政府上任後，也能和中國建立類似的防護欄，藉此得以確保在多方面保持接觸，減少誤會、意外和誤判的風險，進而避免兩個大國發生衝突。

APEC經濟領袖會議日前舉行，台灣領袖代表林信義入場後，黃循財握手致意，兩人坐在隔壁；黃循財也與中國國家主席習近平會晤，並形容兩國關係處於「非常好的狀態」。

川普 新加坡 東南亞

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