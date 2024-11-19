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英國印度2025年續談自貿協議 英預告將發布貿易戰略

中央社／倫敦19日專電
英國首相施凱爾（左）與印度總理莫迪（右）18日在20國集團（G20）巴西峰會舉行場邊會談，同意2025年初重啟自由貿易協議（FTA）協商。（英國首相府提供）
英國首相施凱爾（左）與印度總理莫迪（右）18日在20國集團（G20）巴西峰會舉行場邊會談，同意2025年初重啟自由貿易協議（FTA）協商。（英國首相府提供）

英國首相施凱爾印度總理莫迪18日在20國集團（G20）巴西峰會舉行場邊會談，達成明年初重啟自由貿易協定（FTA）協商工作。首相府另預告，英國新政府的貿易戰略「很快」就會發布。

英國2022年初即啟動與印度的FTA協商工作，但雙方在移民、智慧財產權等議題未能達成共識，至今年7月保守黨在國會大選落敗、改由工黨上台執政以前，遲遲無法簽訂。

英國新政府7月曾預告簽訂雙邊FTA優先協商名單，初步包括波斯灣合作理事會（GCC）、印度、以色列、南韓、瑞士及土耳其。除了新增的土耳其，其餘國家地區皆延續保守黨政府的推進方向。新的工黨政府當時表示，與相關國家地區的FTA協商預計可於今年秋天重啟。

根據英國首相府的資料，英國與波斯灣合作理事會、瑞士及南韓已重啟FTA協商，與印度的FTA協商則訂於明年初重啟。

施凱爾（Keir Starmer）在G20峰會期間與莫迪（Narendra Modi）會談。首相府表示，英國尋求與印度在貿易、投資、安全防衛、教育、科技、應對氣候變遷、公共衛生等領域深化合作，發展全方位戰略夥伴關係。

英國商業暨貿易部11月1日發布的最新資料顯示，與印度的雙邊貨品和服務貿易額達到一年420億英鎊（約532.5億美元），年成長率9.7%。印度是英國的第11大貿易夥伴，雙邊貿易額占英國貿易總額2.4%。英國對印度的進口額大於出口額。

首相府指出，英國和印度分別是世界第6大和第5大經濟體，但印度預計至2028年底前即可能成為世界第3大經濟體。此外，印度市場的貨品和服務進口需求預估在2021至2035年期間，將有高達144%的成長。

另一方面，首相府預告，商貿部很快就會發布英國新政府的貿易戰略，為未來與各經濟體的貿易協商提供指引。

施凱爾出席G20峰會期間另與日本首相石破茂及澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）等人會晤。

英國首相府一名發言人表示，英日雙方在G20場邊會談期間同意啟動「經濟版2+2會談」此一雙邊會談新機制，也就是聯合英日雙方的外交和經貿部會首長舉行會談。

國際間最常見的2+2會談是採取外交和國防部會首長聯合會談模式；不過，自2022年起，日本即與美國舉行「經濟版2+2會談」。

英國首相府指出，「經濟版2+2會談」將推進英日在經濟、國際貿易及地緣政治等領域的雙邊合作。

貿易投資、地緣政治與安全事務的相互關聯可見於日本、英國、義大利的三方合作案「全球空戰計畫」（GCAP）。英國工黨7月上台後，一度傳出英方為縮減財政負擔，有意退出GCAP此一涉及研發生產第6代匿蹤戰機、以及拓展軍事科技出口新市場的計畫。

不過，施凱爾18日在G20場邊會談期間向日方重申英國對GCAP的承諾。英國首相府指出，GCAP對英國世世代代民眾的安全至關重要。

與艾班尼斯會談期間，英澳雙方則重申對「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的承諾。英國首相府指出，AUKUS將促進印太區域的自由開放，同時確保和平穩定。

與日方會談時，英日雙方就歐洲－大西洋與印度－太平洋區域的安全不可分割達成共識。

英國首相府表示，英國、日本與澳洲皆同意，如今更應加倍支持烏克蘭，特別是考量北韓軍隊已部署至俄羅斯加入戰局。

英國國防部18日宣布AUKUS已建立新機制，以促進含長程飛彈在內的極音速（hypersonic）武器、系統和載具可更快速、有效率地投入研發、驗證和測試工作，並降低專業知識技術、硬體設施及其他資源在英、美、澳之間的移轉與分享門檻。

英國首相施凱爾（左）與日本首相石破茂（右）18日在20國集團（G20）巴西峰會舉...
英國首相施凱爾（左）與日本首相石破茂（右）18日在20國集團（G20）巴西峰會舉行場邊會談，施凱爾重申英國對英日義「全球空戰計畫」的承諾。（英國首相府提供）
英國首相施凱爾（面對鏡頭第一排右3）18至19日出席20國集團（G20）巴西峰會...
英國首相施凱爾（面對鏡頭第一排右3）18至19日出席20國集團（G20）巴西峰會。（英國首相府提供）

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