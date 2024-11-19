邁向潔淨能源 煤、石油、天然氣供給過剩 價格也會降

油氣可能更便宜 國際能源總署預測，未來化石燃料可能更便宜且充裕。圖為美德州抽油泵。（路透）

國際能源總署（IEA）指出，隨著各國政府加速朝向潔淨能源的轉型，煤、石油 和天然氣未來將出現供給過剩，使得這些化石燃料變得更充裕、價格也會顯著降低。

●新投資計畫 超過全球需求

IEA發布的年度報告揭示，未來將邁入一個能源的新時代：各國將能取得比需求更多的化石燃料用以發展經濟，降低家戶及企業的價格負擔。

該報告發現，由於對新的化石燃料計畫的投資已超過全球需求，近來因地緣政治動盪而受油氣價格上漲之苦的消費者，可望迎來喘息。

IEA執行董事比羅爾表示，隨著各國氣候政策生效，該機構報告確認全球化石燃料消耗預計在2030年底前開始觸頂回落；對化石燃料計畫的持續投資，也將壓低油氣的市場價格。

鑒於近年中東衝突恐打亂當地原油和天然氣出口，IEA承認短期上，油氣供給仍可能動盪。但長期來看，可預見其價格降低。2030年，全球油價 可能趨穩在每桶75至80美元。相較下，2022年俄烏戰爭爆發後，平均油價曾超過每桶100美元。比羅爾說，他無法斷言油價是否會重回每桶100美元，但他可以預期的是，儘管當前中東衝突持續，仍可預見油價落在每桶70幾美元。

美國、加拿大和南美洲的新石油計畫讓全球原油產量上升，可能意味未來的石油供給將超越全球需求。畢竟全球最大原油進口國中國大陸迅速轉向電動車 ，正讓主要石油生產者措手不及。IEA指出，中國是近幾十年來石油市場成長的引擎，「但那具引擎正轉向電力」。

●電動車普及 讓石油銷售減

目前電動車約占全球所有新車銷售的兩成。在IEA預測的主要情境當中，全球電動車銷售占比可能以2030年為期達到五成，中國則在今年達到該水準。這個情況若成真，將讓全球石油需求每天減少約600萬桶。

比羅爾說，能源消費者將迎來的「新世界」裡，經濟負擔將更少，但此一轉變會需要電動車、電熱泵等綠色替代選項的價格也降低，以利和更便宜的化石燃料競爭。