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義大利禁海外代孕上路 反對派抗爭怒批「中世紀法條」

編譯中心╱綜合18日電
義大利「禁止海外代孕」新法11月18日生效，維權人士表示此舉意在針對同性伴侶；圖為群眾於6月底參加在米蘭舉行的年度LGBTQ+驕傲遊行。(路透)
義大利「禁止海外代孕」新法11月18日生效，維權人士表示此舉意在針對同性伴侶；圖為群眾於6月底參加在米蘭舉行的年度LGBTQ+驕傲遊行。(路透)

備受爭議的義大利「禁止海外代孕」新法18日生效，到國外尋求代孕者將面臨3個月到2年刑期，及最高100萬歐元(約106萬美元)罰款。反對派與LGBTQ團體批評這是「中世紀」法條，打算透過法律途徑抗爭。

義大利國內原本就禁止代孕行為，義大利國會10月通過新法案，進一步禁止伴侶前往國外透過代孕生小孩。這項法案18日正式公告生效，使代孕在義大利被認定為「普世犯罪」。

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，超過50對伴侶擔心權益受影響，已打算提起訴訟抗爭。

不少社運人士認為，這是義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）所屬右派執政聯盟力推的政策，意在針對同性伴侶，讓LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）伴侶更難成為合法父母。

不過，相關團體「盧卡科西奧尼協會」（Associazione Luca Coscioni）向義大利媒體表示，前來尋求代孕諮商的伴侶，更多是年輕異性戀者，其中許多女性因患有嚴重疾病無法懷孕。

根據規定，如果在新法生效前，代孕程序已經啟動，處罰不會溯及既往，不過仍有許多正等待代理孕母分娩的伴侶感到惶恐，怕權益受影響。盧卡科西奧尼協會表示，將透過法律途徑替代孕父母提出抗爭，讓「科學」還給每個人擁有下一代的公平機會。

右派政治人物則對這項新法表達高度歡迎，讚揚這是遏止「出租子宮」的正確措施。支持生命（Pro Vita）團體稱許義大利走在「反對嬰兒市場的最前線」，呼籲義大利政府後續推動歐洲聯盟與聯合國採取類似作法。

民間團體「趨近歐洲」（Più Europa）持強烈反對意見，認為這是義大利右派政府通過的另一項「違憲」法律，很快將被推翻。盧卡科西奧尼協會也表示，這項充滿爭議的法令才剛生效，很快就會出現第一起抗爭案例。

義大利 LGBTQ 梅洛尼

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