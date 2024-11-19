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英欲付錢阻移民湧入 傳與土耳其、越南、伊拉克協商

編譯中心╱綜合18日電
傳英國正在與土耳其、越南等國協商，可能透過付款阻止移民湧入；圖為今年4月偷渡客在法國北部海岸搭船欲前往英國。(美聯社)
傳英國正在與土耳其、越南等國協商，可能透過付款阻止移民湧入；圖為今年4月偷渡客在法國北部海岸搭船欲前往英國。(美聯社)

由於移民常與暴力、毒品掛勾，傳英國政府正與土耳其、越南以及伊拉克庫德斯坦（Kurdistan）地區的官員協商，討論可能透過付款協助減緩移民湧入英國。

泰晤士報報導，首相施凱爾（Keir Starmer）施凱爾在巴西參加20國集團（G20）峰會時告訴隨行記者，英國政府計畫打擊涉及人口走私的犯罪集團。

泰晤士報引述他的話報導：「任何一開始就能夠阻止人們離開的措施，都是正確的做法。」

報導指出，，內政大臣古柏（Yvette Cooper）正在與多個政府討論，其中包括伊拉克庫爾斯坦自治區、土耳其和越南等，商討可能在年底前達成的合作和安全協議。

施凱爾在倫敦的發言人拒絕對此報導置評。

另據英國衛報報導，一名男子10月27日在英國一處移民遣返中心死亡。雖其死因尚未公開，但經過調查，據信與毒品「Spice（K2）」有關。本次事件不僅是英國近一年來首起，也是英國相關機構十年來第22起死亡案件。

此事件發生於英國蓋特威克（Gatwick）機場附近的布魯克之家（Brook House），其作為移民遣返中心，拘留著等待遣返者，包含尋求庇護、被拒絕入境、因刑事判決遭驅逐等原因，且對於居留的期限無任何限制。

早在2017年時BBC就曾揭露布魯克之家內部環境惡劣，暴力與虐待事件頻傳，且存在毒品流通。本起不幸的案件已是英國10年來相關機構中第22起。

英國內政部發言人日前指出，中央對毒品始終採取零容忍政策，將不斷加強檢查程序，以確保非法藥物無法進入移民遣返中心。

移民 遣返 毒品

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