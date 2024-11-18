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波羅的海兩條海底電纜被切斷 德國芬蘭憂是人為破壞

編譯劉忠勇／綜合外電
芬蘭去年和愛沙尼亞之間的海底電纜也受損。(路透)
芬蘭去年和愛沙尼亞之間的海底電纜也受損。(路透)

波羅的海兩條海底光纖通訊電纜遭到切斷，導致連接資料中心在內的網際網路停擺，其中一條連接芬蘭和德國，兩國政府對此深表關切，懷疑是俄羅斯暗中破壞。

芬蘭國營公司Cinia表示，連接芬蘭赫爾辛基和德國羅斯托克的1,200公里長的C-Lion1光纖電纜，於18日周一清晨在波羅的海靠近瑞典的線路被切斷，幾乎可以確定是「外力」所致。

兩國外交部長在聯合聲明中說：「我們對於連接芬蘭和德國的海底電纜被切斷深表憂心。這事件當下懷疑是故意破壞，充分反映了當前時局的動盪不安。」

另外，據隸屬瑞典Telia Company 集團的立陶宛Telia Lietuva公司表示，長218公里、連接立陶宛和瑞典哥特蘭島（Gotland）的網際網路連線也停擺。

Cinia 執行長 Ari-Jussi Knaapila在記者會上表示，芬蘭和德國之間損壞的電纜也發生在瑞典奧蘭島（Oland）南端附近，可能需要5-15天才能修復。

自2022年俄羅斯與德國之間的北溪天然氣管道發生至今原因不明的爆炸事件以來，波羅的海周邊的北約國家已對海底基礎設施可能遭到破壞保持警覺。

德國 瑞典 俄羅斯

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