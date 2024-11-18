普拉伯沃出席APEC峰會 籲推動自由公平貿易

印尼總統普拉伯沃。 （路透）

印尼 總統普拉伯沃正在國外訪問，他先赴中國和美國後，日前赴秘魯參加APEC 峰會，並在一場演講中表示，相信大國能擱置分歧以尋求共同利益，並宣傳政府優先政策爭取投資 。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）日前出席在利馬舉行的「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）。此前，他在一場工商領袖峰會上表示，相信世界主要大國能夠擱置分歧。

普拉伯沃說：「目前地緣政治緊張，但我相信世界大國的領導人總會選擇共同利益。」

普拉伯沃在峰會上向工商界宣傳印尼政府的各項優先政策，包括印尼正試圖透過豐富的再生能源實現能源獨立，以及印尼正發展下游產業，並邀請外國投資。

他誓言，印尼政府將制定政策以保護投資協議，並推動印尼積極參與全球主要經濟組織。

另外，普拉伯沃也出席亞太經合組織領導人非正式對話，他呼籲這個組織在支持成員國乾淨能源轉型和數位轉型上，扮演橋樑角色，並重申印尼對自由貿易、永續發展和包容性原則的承諾。

普拉伯沃說：「我們想要有秩序、自由但公平的貿易。」

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，過去一週，普拉伯沃首次以總統身份出訪，先到中國與中國國家主席習近平見面後，再赴美與美國總統拜登會面，以加大印尼在全球舞台的影響力。

印尼巴查查蘭大學（Padjadjaran University）國際關係副教授德尤庫（Teuku Rezasyah）指出，普拉伯沃在APEC峰會上吸引外資的表現「很好且有效」。

德尤庫指出，普拉伯沃上任前及此次出訪期間會見許多領導人，這對普拉伯沃很有幫助，但也強調，關鍵問題仍是普拉伯沃政府最終能否敲定這些合作協議。

普拉伯沃16日飛抵達巴西里約熱內盧出席20國集團（G20）峰會。