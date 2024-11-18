我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李安獲日本高松宮殿下紀念世界文化獎 台灣第一人

台灣佳麗橫掃美國亞洲選美大賽 雙后加冕創佳績

義大利禁海外代孕法上路 反對者批「中世紀法條」

中央社／羅馬18日專電

備受爭議的義大利「禁止海外代孕」新法今天生效，到國外尋求代孕者將面臨3個月到2年刑期，及最高100萬歐元（約105.9萬美元）罰款。反對派與LGBTQ團體批評這是「中世紀」法條，打算透過法律途徑抗爭。

義大利國內原本就禁止代孕行為，義大利國會10月通過新法案，進一步禁止伴侶前往國外透過代孕生小孩。這項法案18日正式公告生效，使代孕在義大利被認定為「普世犯罪」。

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，超過50對伴侶擔心權益受影響，已打算提起訴訟抗爭。

不少社運人士認為，這是義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）所屬右派執政聯盟力推的政策，意在針對同性伴侶，讓LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）伴侶更難成為合法父母。

不過，相關團體「盧卡科西奧尼協會」（Associazione Luca Coscioni）向義大利媒體表示，前來尋求代孕諮商的伴侶，更多是年輕異性戀者，其中許多女性因患有嚴重疾病無法懷孕。

根據規定，如果在新法生效前，代孕程序已經啟動，處罰不會溯及既往，不過仍有許多正等待代理孕母分娩的伴侶感到惶恐，怕權益受影響。盧卡科西奧尼協會表示，將透過法律途徑替代孕父母提出抗爭，讓「科學」還給每個人擁有下一代的公平機會。

右派政治人物則對這項新法表達高度歡迎，讚揚這是遏止「出租子宮」的正確措施。支持生命（Pro Vita）團體稱許義大利走在「反對嬰兒市場的最前線」，呼籲義大利政府後續推動歐洲聯盟與聯合國採取類似作法。

民間團體「趨近歐洲」（Più Europa）持強烈反對意見，認為這是義大利右派政府通過的另一項「違憲」法律，很快將被推翻。盧卡科西奧尼協會也表示，這項充滿爭議的法令才剛生效，很快就會出現第一起抗爭案例。

義大利 LGBTQ 梅洛尼

上一則

歐盟外來投資報告：中國政府控制336家電力公司

下一則

普拉伯沃出席APEC峰會 籲推動自由公平貿易

延伸閱讀

ATP年終賽／主場擊退弗里茲 辛納奪破紀錄480萬美元獎金

ATP年終賽／主場擊退弗里茲 辛納奪破紀錄480萬美元獎金
網球／球王辛納奪ATP年終賽首冠 義大利第一人

網球／球王辛納奪ATP年終賽首冠 義大利第一人
義大利歸還中國流失的56件文物 習近平與他近距離細瞧

義大利歸還中國流失的56件文物 習近平與他近距離細瞧
習近平見義大利總統：中歐應堅持合作共贏管控分歧

習近平見義大利總統：中歐應堅持合作共贏管控分歧

熱門新聞

29歲華裔投行女子葉光楣(Guangmei Ye，音譯)遭到男友殺害。(截取自領英)

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

2024-11-14 15:41
巴西第一夫人姜嘉昨天在一場20國集團（G20）活動中，罵「馬斯克，X你的」。（擷自X@Metrópoles）

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

2024-11-17 13:23
阿富汗一處軍事基地上空，一群不明飛行物體遭到飛彈瞄準擊中後竟然毫髮無傷。（截自X@MarioNawfal）

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

2024-11-17 11:00
烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國候任總統川普（右）9月27日在紐約市川普大廈會面時握手。（歐新社資料照）

烏克蘭擬勝利計畫給川普看 提「中國之外任何人」方案

2024-11-12 10:20
拜登總統。(歐新社)

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

2024-11-17 14:39
美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20

超人氣

更多 >
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多
冰箱冷藏奶油硬梆梆 小訣竅「只要1分鐘」變常溫馬上切

冰箱冷藏奶油硬梆梆 小訣竅「只要1分鐘」變常溫馬上切
曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治
川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民

川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民