以色列空襲黎巴嫩首都 炸死真主黨發言人「千真萬確」

以色列空襲黎巴嫩，真主黨發言人亞飛被炸死。（美聯社）

兩名黎巴嫩 安全消息人士告訴路透，以色列 17日空襲黎巴嫩首都貝魯特人口稠密區一棟建築，真主黨 發言人亞飛（Mohammed Afif）喪生。真主黨證實，以色列對貝魯特中區一棟建築進行空襲，造成其媒體關係負責人亞飛喪生。

以色列軍方拒絕回應路透提問。襲擊發生前，以色列軍方發言人的社群媒體X帳戶沒有發布針對該地區的疏散命令。

這場空襲擊中貝魯特的拉斯阿納巴區（Ras al-Nabaa）。貝魯特南郊有許多人因以軍轟炸流離失所，前往拉斯阿納巴區避難。黎巴嫩衛生部表示，這場空襲已知造成一死三傷。

安全消息人士表示，空襲打擊阿拉伯復興社會黨（Ba'ath Party）辦事處所在的大樓，黨魁希賈茲（Ali Hijazi）告訴黎巴嫩獨立電視台「新電視台」，亞飛當時在這棟大樓內。「新電視台」之後也表示亞飛喪生，並播放一棟建築物上方樓層都塌陷至一樓，現場有民防人員進行搜救的畫面。

亞飛長期擔任真主黨已故領袖納斯拉勒的媒體顧問。納斯拉勒死於9月27日以色列對貝魯特南郊的一場空襲。

據悉，亞飛在接掌真主黨媒體關係室前，曾在真主黨的瑪納電視台（Al-Manar）擔任管理職數年。

真主黨的巴勒斯坦盟友「哈瑪斯」去年10月7日對以色列南部發動致命攻擊，翌日真主黨就開始朝以色列軍事目標發射火箭彈，自那之後，真主黨與以色列已交火1年多。